40.76 / 41.37 46.23 / 47.15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Він весь час хоче купити ракети»: чому Трамп знову накинувся на Зеленського

13:22 15 квітня 2025
Дональд Трамп та Володимир Зеленський в Овальному кабінеті

Президент США Дональд Трамп, який вважає російський удар балістикою по Сумах «помилкою», висловив обурення через те, що Володимир Зеленський «постійно хоче придбати ракети» для боротьби з окупантами. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле, пише x.com/InsiderGeo.

«Він весь час хоче купити ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто у 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет», — заявив Трамп.

На думку Трампа, цю війну не можна було допустити. Але він додав, що розпочав її путін.

«Наш час може бути досить жорстоким, але цю війну не можна було допустити. Й Байден міг би зупинити її, і Зеленський міг би зупинити її. А путін ніколи не повинен був її починати. Винні всі», — сказав Трамп.

РЕКЛАМА

Додамо, що 14 квітня в соцмережі Truth Social Дональд Трамп звинуватив в агресії росії Володимира Зеленського та колишнього президента США Джо Байдена. Після того додав, що це «не його війна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп, схоже, більше стурбований укладанням будь-якої угоди з путіним, ніж тим, яким може бути зміст цієї угоди.

РЕКЛАМА

12

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Посадка картоплі. Фото Pixabay

Краще дочекайтесь Великодня: чому не можна садити картоплю до 20 квітня цього року

Вікторія Тоненчук. Фото з мережі

Після побиття у січні Віка пожаліла Юрія і забрала заяву з поліції: суд арештував 18-річного підозрюваного у вбивстві 27-річної буковинки

Фінансовий гороскоп на тиждень 14-20 квітня. Фото Pixabay

Несподіваний прибуток у Овнів та Левів та непередбачені витрати у Раків та Водоліїв: фінансовий гороскоп на 14 — 20 квітня

Су-57

Окупанти отримали два нові літаки: чим вони небезпечні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту