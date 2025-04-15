«Він весь час хоче купити ракети»: чому Трамп знову накинувся на Зеленського

Президент США Дональд Трамп, який вважає російський удар балістикою по Сумах «помилкою», висловив обурення через те, що Володимир Зеленський «постійно хоче придбати ракети» для боротьби з окупантами. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле, пише x.com/InsiderGeo.

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«Він весь час хоче купити ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто у 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет», — заявив Трамп.

На думку Трампа, цю війну не можна було допустити. Але він додав, що розпочав її путін.

«Наш час може бути досить жорстоким, але цю війну не можна було допустити. Й Байден міг би зупинити її, і Зеленський міг би зупинити її. А путін ніколи не повинен був її починати. Винні всі», — сказав Трамп.

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Додамо, що 14 квітня в соцмережі Truth Social Дональд Трамп звинуватив в агресії росії Володимира Зеленського та колишнього президента США Джо Байдена. Після того додав, що це «не його війна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп, схоже, більше стурбований укладанням будь-якої угоди з путіним, ніж тим, яким може бути зміст цієї угоди.

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