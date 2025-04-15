Суперник Орбана здивував заявою про членство України в ЄС
В Угорщині голова опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр провів опитування, в якому було порушено питання членства України в Європейському союзі, пише karpathir.com. Опозиціонери поширили 1,1 мільйона листівок і надіслали 3,5 мільйона електронних листів.
Серед запитань було, зокрема й таке: чи підтримують угорці вступ України до ЄС? Результат: 58,18% респондентів відповіли «так».
Голова партії «Тиса» пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, результати нинішнього голосування стануть «наріжним каменем» їхньої влади.
Додамо, що 18 березня міністр з питань ЄС Янош Бока заявив, що в Угорщині відбудуться опитування щодо підтримки вступу України до ЄС. Ініціатором став прем'єр-міністр Віктор Орбан. До початку літа голосування планують закінчити.
Раніше про те, що вступ України до ЄС має бути прискорений, заявив прем’єр Ірландії Міхал Мартін.
88
Читайте також: Нова версія угоди про ресурси прагне витіснити Європу з України — ЗМІ
Читайте нас у Facebook