Суперник Орбана здивував заявою про членство України в ЄС

В Угорщині голова опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр провів опитування, в якому було порушено питання членства України в Європейському союзі, пише karpathir.com. Опозиціонери поширили 1,1 мільйона листівок і надіслали 3,5 мільйона електронних листів.

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Серед запитань було, зокрема й таке: чи підтримують угорці вступ України до ЄС? Результат: 58,18% респондентів відповіли «так».

Голова партії «Тиса» пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, результати нинішнього голосування стануть «наріжним каменем» їхньої влади.

Додамо, що 18 березня міністр з питань ЄС Янош Бока заявив, що в Угорщині відбудуться опитування щодо підтримки вступу України до ЄС. Ініціатором став прем'єр-міністр Віктор Орбан. До початку літа голосування планують закінчити.

Раніше про те, що вступ України до ЄС має бути прискорений, заявив прем’єр Ірландії Міхал Мартін.

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