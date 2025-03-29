США в новому проєкті угоди про корисні копалини наполягають на контролі над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини в Україні. Таким чином Сполучені Штати потенційно отримують право вето на будь-яку роль інших союзників Києва та підривають заявку на членство в Європейському Союзі. Крім того, адміністрація президента Дональда Трампа вимагає «права першої пропозиції» на інвестиції в усі інфраструктурні проєкти та проєкти з видобутку природних ресурсів.

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Якщо угода про партнерство з Україною буде прийнята, вона надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в такі проєкти, як будівництво доріг і залізниць, портів, шахт, видобуток нафти й газу, а також критично важливих корисних копалин. Це стало б безпрецедентним розширенням економічного впливу США в Україні саме в той час, коли вона намагається зблизитися з ЄС, пише Bloomberg.

Угода надає США першочергове право на отримання прибутку, що перераховується до спеціального інвестиційного фонду реконструкції, який контролюватиметься Вашингтоном. Важливо, що в документі зазначено, що США розглядають «матеріальну та фінансову допомогу», надану Україні після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, як свій внесок до цього фонду.

Фактично це означатиме, що адміністрація Трампа змусить Україну оплатити всю військову та економічну підтримку, надану США з початку війни, перш ніж Київ отримає будь-який дохід від фонду.

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Обговорення між двома сторонами тривають, і остаточний проєкт може містити зміни до умов. Україна, ймовірно, відповість на американський документ своїми поправками на цьому тижні, повідомила Bloomberg особа, знайома з цим питанням. Повна угода, запропонована США, вимагає «детального вивчення», і умови постійно змінюються під час переговорів, заявив Зеленський журналістам у Парижі, де він брав участь у саміті з європейськими лідерами.

«Хоча ще рано говорити про досягнення угоди, ми підтримуємо співпрацю зі США, але ми не хочемо подавати жодного сигналу, який може спонукати США припинити допомогу Україні», — сказав він.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джеймс Х'юїт заявив, що угода про видобуток корисних копалин надає Україні можливість сформувати міцні економічні відносини зі Сполученими Штатами, що є основою для довгострокової безпеки та миру.

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«Вона зміцнить відносини між нашими країнами й піде на користь обом сторонам», — сказав він.

Тим часом українські експерти та високопосадовці вважають, що затвердження цього документу малоймовірне, оскільки «проєкт угоди виглядає так, ніби Україна воювала з Америкою, була захоплена і наразі має платити довічні репарації».

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