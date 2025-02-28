Вступ України до ЄС має бути прискорено: прем’єр Ірландії зробив заяву після зустрічі з Зеленським

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що у нього була «дуже тепла» та «дуже хороша» зустріч з Володимиром Зеленським в аеропорту Шеннон. Український лідер зробив в Ірландії коротку зупинку на шляху до США, де він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом, пише видання RTE.

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«Зеленський дуже вдячний народу Ірландії за нашу постійну підтримку народу України. Ми обговорили, що будь-яка мирна угода, яка покладе край трирічній війні, повинна бути стійкою, всеосяжною і довготривалою. Цього можна досягти лише за умови значних гарантій безпеки, що лежать в основі будь-якого припинення вогню і, зрештою, миру», — сказав прем'єр-міністр Ірландії.

Міхал Мартін додав, що членство в ЄС надасть Україні певні гарантії безпеки, а в економічному плані «це відкриває низку можливостей».

«Ми чітко дали зрозуміти, що будемо наполягати на прискоренні процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі», — сказав пан Мартін.

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Він заявив, що війна в Україні не може бути «замороженим конфліктом» і що «всеосяжне і тривале» врегулювання є метою всіх країн, які беруть участь у поточних переговорах. Мартін також зазначив, що бачить роль Ірландії у використанні безпілотників для евакуації поранених українських солдатів з передової, а також у фінансуванні заходів з харчування українських дітей, які постраждали у війні.

Пан Мартін сказав, що Ірландія відкрита для допомоги в будь-якій миротворчій ролі, але «зараз не час для цих дебатів, все це буде визначатися характером будь-якого припинення вогню і мирних переговорів і, зрештою, будь-якого врегулювання».

Нагадаємо, що напередодні візиту Зеленського у Вашингтон стало відомо, що США готують список винятків для часткового розблокування допомоги Україні.

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Раніше повідомлялося, що у Франції очікують на підтримку від США європейським військам в Україні після припинення вогню між Україною і росією.

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