В перший день літа частині українських сімей виплатять по 2 тисячі грн: хто отримає гроші

Окрім пенсіонерів, яким збільшили пенсії на майже 1300 гривень, на додатковий дохід можуть розраховувати і частина сімей з дітьми.

Йдеться, на жаль, про сім'ї полеглих захисників України. у місті Лозова на Харківщині вирішено дітям з таких сімей виплатити по 2 тисячі гривень до Міжнародного дня захисту дітей та інших свят, пише місцеве видання.

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Зараз у Лозівській громаді нараховується 91 дитина загиблих захисників та захисниць України.

«Розмір виплат становитиме 2 тисячі гривень, які будуть виділені з бюджету громади. Родини, що вже отримують щомісячну допомогу з обласного бюджету (8 тисяч гривень на дитину), не потребують подачі додаткових документів, оскільки ми вже маємо всю необхідну інформацію. З рештою 20 родин ми зв'яжемося безпосередньо та отримаємо необхідні документи для виплат через електронну пошту», — пояснила одна з ініціаторок проєкту.

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Відповідні зміни до Програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України, їхніх сімей та родин загиблих військових на 2024−2026 роки були ухвалені депутатами Лозівської міської ради на сесії 10 квітня.

Також нагадаємо про рішення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надати фінансову підтримку на оренду житла ВПО та громадянам, які які вирішили повернутися з-за кордону в Україну.



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