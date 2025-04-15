Ближче до природи: Кейт Міддлтон порадила, як «знайти спокій у метушливому світі»

Після хвороби у майбутньої королеви Кейт Міддлтон змінилися не тільки думки щодо моди, але, як виявилося, і погляди на життя в цілому.

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Так, Кейт стала більше часу проводити на природі і приймає активну участь у скаутському русі, який очолює Дуейн Філдс, пишуть ЗМІ.

Саме це, за словами дружини принца Вільяма, допомогло їй знайти спокій у «дуже метушливому світі».

Більш того: стало відомо, що Кейт минулого місяця разом з Дуейном Філдсом, а також скаутами з Камбрії та Манчестера провели кілька днів на березі озера Віндермір і випустили короткометражний фільм, у якому обговорюється важливість природи та її здатність підтримувати наше здоров'я та добробут.

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Кейт зі скаутами. Фото instagram.com/thewaleschronicle/

Також у фільмі Кейт розповідає, що їй для неї дуже важливо духовно" возз'єднатися з природою, і обговорює своє «сильне емоційне возз'єднання» з навколишнім середовищем. На кадрах видно, як майбутня королева, яка є співголовою організації «Скаути», спілкується з дітьми, які беруть участь у конкурсі на значок натураліста.

В одній із частин відео Кейт, одягнена в похідні черевики та кепку, гуляє серед мальовничих пейзажів разом із головним скаутом та обговорює важливість природи.

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Майбутня королева і куратор скаутів

І вона ділиться глибоко особистою думкою про те, що для неї означає природа, зізнаючись, що вона допомагає «отямитись».

«Я вважаю, що це дуже духовне та дуже сильне емоційне переживання, коли ти перебуваєш у такому середовищі. Можливо, не у всіх такі ж відносини з природою, але для мене це важливо як місце, де можна отямитися і набути свого роду почуття спокою та єднання в цьому дуже метушливому світі», — каже Кейт.

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Також принцеса поділилася думками про те, що для молодих людей дуже важливо мати доступ до природи, тому що це місце, де вони можуть проявити себе, кинути собі виклик, навчитися лідерських якостей, завести друзів та «зберегти на все життя чудові спогади, які у нас у всіх є».

А те, як Кетрін вчиться знову радіти життю, дуже вдало показав на фото її наймолодший син Луї.

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