Секретна фешн-зброя Кейт Міддлтон: експерти з’ясували, як вона змінилася після хвороби принцеси

З'явившись у зеленому вбранні на параді в день Святого Патрика, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон остаточно довела британцям, що перемогла онкологію і повернулася до виконання королівських обов'язків.

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фото Splash News

фото Kensington Palace

Адже під час хвороби принцеса Уельська кілька місяців провела далеко від загальної уваги, пишуть британські ЗМІ.



При цьому принцеса загадала своїм шанувальникам модну загадку.

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«Помітили, що змінилося у її вбраннях? Підплічники — і це показує, що Кетрін налаштована серйозно», — пишуть британці у соцмережах.

З моменту своєї першої появи після хвороби У жовтні минулого року майбутня королева відмовилася від ніжних вільно спадаючих суконь на користь суворішого силуету.

Публіка розглянула в цьому чітке послання — Міддлтон стала сильнішою, ніж будь-коли.

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Для кожної своєї появи вона вибирає бездоганно скроєні жакети та пальта, а також суворі сукні, в яких є один спільний елемент — акцент на підплечниках. Додавши об'єм, але не перевантаживши фігуру, Кейт стала виглядати більш підтягнутою, а її плечі набули чітких обрисів.

фото Shutterstock

фото PA Wire

До речі, так зараз робить і Меланія Трамп. Повернувшись до Білого дому, вона змінила легкі сукні та спідниці на брючні костюми та смокінги.

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Вперше після завершення курсу хіміотерапії Кетрін з'явилася на публіці разом із чоловіком у Саутпорті, щоб підтримати батьків, які втратили дітей унаслідок нападу на танцювальний гурток.

Принцеса вибрала шоколадно-коричневе пальто Alexander McQueen та сукню Whistles у горошок.

У листопаді 2024 року, приєднавшись до королівської родини на Національній службі пам'яті, Кейт була одягнена у чорну сукню-пальто у військовому стилі від бренду Catherine Walker з великим оксамитовим бантом на комірі та у чорний капелюшок від Juliette Botterill з мереживною вуаллю.

Недавня поява Кейт стала справжнім тріумфом. Вона відвідала парад Ірландської гвардії на честь Дня святого Патріка. Наслідуючи традиції, Міддлтон одягла елегантне зелене вбрання, яке відповідало нагоді. Широкі плечі зшитого на замовлення пальта надавали їй строгого вигляду, що було доречно, враховуючи її роль почесного полковника полку.

У міру того, як Кейт займає все більш важливу роль у монархії, квіткові принти та м'які силуети відійшли на другий план, і одне можна сказати напевно: принцеса Уельська готова до наступної сторінки свого життя.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон відновлювала здоров'я на острові Мюстик. Тропічний клімат добре позначився на самопочутті принцеси, яка весь 2024 присвятила боротьбі з раком. Там Кейт та принц Вільям спілкувалися з близькими. У цей час на острові мати принцеси Керол Міддлтон гучно святкувала своє 70-річчя. Але за словами інсайдера, як тільки Кейт та Вільям з дітьми з'явилися на острові, Керол перестала зустрічатися з друзями. Батьки Кейт Міддлтон стали влаштовувати приватні вечері з обслуговуванням на віллі.

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