Дуже пронизливе фото: у мережі обговорюють знімок Кейт Міддлтон, зроблений 6-річним принцом Луї

Минулий рік видався для Кейт Міддлтон непростим. У принцеси Уельської виявили онкологію. Майбутня королева активно лікувалася. На щастя, сталася ремісія, але життя, як казала сама Кетрін, вже не буде колишнім, пишуть британські ЗМІ.

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На честь Всесвітнього дня боротьби з раком Кенсінгтонський палац опублікував свіжу фотографію принцеси, яку зробив її шестирічний син Луї — молодша дитина у королівській родині.

Користувачі мережі вже назвали кадр неймовірно пронизливим. На знімку Кейт, що посміхається, стоїть на камені в лісі з широко розкинутими руками.

«Не забувайте любити все те, що знаходиться за межами хвороби», — йдеться у підписі.

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До речі, раніше Кейт Міддлтон говорила про цілющі властивості природи — прогулянки на повітрі надавали їй сил під час лікування.

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Ми також розповідали про таємне спілкування принца Вільяма в інтернеті, яке він приховує від дружини.

Фото: https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

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