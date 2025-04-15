Нарциси у вазі: прості способи, як продовжити свіжість квітів

Весна — це час, коли наші оселі та сади розквітають барвами нарцисів, які символізують радість і сонце. Ці популярні квіти легкодоступні, їх часто вибирають для прикраси інтер’єру. Але щоб вони довше залишалися свіжими, потрібен особливий догляд.

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Закриті бутони, тверді стебла і свіже листя — ознака того, що квіти ще довго будуть прикрашати нашу квартиру. Однак уникайте букетів з м'якими й слизькими стеблами — це сигнал про те, що квіти швидко зів'януть, пише zielony.onet.pl.

Як тільки ви принесете квіти додому, важливо відразу ж помістити їх у воду. Правильне зрізання стебел під кутом 45 градусів забезпечить краще вбирання води. Не менш важлива гігієна вази та щоденна заміна води, бажано кип'яченої або дощової, яка допомагає зберегти свіжість.

Прохолода, якнайдалі від джерел тепла, протягів і прямих сонячних променів, забезпечать нарцисам довше життя. Також варто уникати розміщення нарцисів поблизу фруктів, які виділяють етилен, що прискорює процес в'янення квітів. Для любителів домашніх засобів гарною ідеєю може бути додавання у воду лимонної кислоти, яка обмежує ріст бактерій та стабілізує pH води, продовжуючи свіжість квітів.

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