Секрети вибору вази для квітів: можливо, якісь нюанси вас здивують

Настала весна, і в будинках все частіше з'являються зрізані квіти, які треба доглядати, щоб вони радували нас якомога довше. А як правильно вибрати для них вазу? Здається, це досить просто, але є нюанси, які слід враховувати.

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Для гілок квітучих дерев — персика, абрикоса, яблуні — краще використовувати високу вузьку вазу. Квітучі дерева — символ відродження, вони привнесуть у будинок нотки чудового настрою. Вузьку високу вазу можна використовувати і для однієї квітки — наприклад, троянди.

Для конвалій підійде низька колбоподібна ваза. Для весняного букета з тюльпанів, нарцисів, бузку виберіть фарфорову вазу практично будь-якої форми. Така ж ваза підійде і для півонії. Пам'ятайте: чим багатший декор вази, тим менше акценту на квітах, і чим лаконічніший декор, тим більше уваги привертає сам букет.

Останнім часом дуже популярними є прозорі скляні вази. Вода в них має бути ідеально чистою. Адже в такій вазі ми милуємося рослиною від стебла до бутону. У таку вазу можна помістити тюльпани або півонії.

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Якщо у вас в будинку є вінтажна кришталева ваза, використовуйте її для троянд.

Раніше Ольга Сметанська підказала, як вибрати букет для людини, яка має все.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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