Право на злочин та верховенство насильства: журналіст жортко прокоментував перемовини США з росією про долю України

Після заяв спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа про проміжні результати його перемовин з путіним, журналіст Михайло Ткач у Facebook написав про те, що США в компанії з рф сприяють встановленню у світі права на насильство

«Вибачте що ми є. В історії людства є, на жаль, багато прикладів, коли людське життя (навіть сотні тисяч життів) нічого не вартували перед силою хворобливих і від того не менш злочинних переконань.

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Навіть терористи аль каїди, очевидно, були впевнені у своїй правоті так само як, думаю, вони були впевнені, що їхні злочинні дії спровокували.

Але нікому при здоровому глузді не спадало на думку ставати на бік нелюдей, які вважали, що мають право на вбивство людей. Авжеж, окрім таких самих нелюдей. Не хочеться вірити, що через те, що в них не було рідкісноземельних металів, газу, нафти, добрив і вони не були близькими з Китаєм.

І вбивця гітлер за чашкою чаю багато чого міг би наплести спецпосланцеві Віткоффу про історичну несправедливість, «провокацію» Антанти і захист німецькомовного населення.

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«Ця мирна угода стосується п’яти країн», — міг би сказати містер Віткофф після повернення з перемовин до Вашингтона.

Логіка, як і національні інтереси, можуть бути якими завгодно, але якщо ти забираєш життя у 600 дітей — ти терорист, вбивця і кат.

Якщо ти окупував території іншої держави — ти військовий злочинець.

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І лише суд, законний вирок і увʼязнення можуть бути справедливим миром у результаті.

1200 закатованих, розстріляних просто на вулицях беззбройних цивільних лише в Бучанському районі.

Ніхто у світі не може бути вищим за закон. Але якщо це сталось. І є особа, яка завдяки слабкості окремих світових лідерів, просто зараз встановлює право на злочин та верховенство насильства. Коли винною виголошують жертву. І не деінде — в Овальному кабінеті. А окупанту подають руку в кремлі, де кілька днів до того приймалось рішення про удар по Кривому рогу. То, очевидно, цей світ буде зруйновано словами і діями тих, хто виголошував і подавав.

Цей факт навряд і все ще потребує констатації.

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Але. Є лише одна країна в світі, яка здатна зупинити росію. І як показують останні події — це наразі не США".

Нагадаємо, журналіст та політолог Олександр Невзоров після жахливого удару росіян по Сумах, де були масові жертви та постраждалі, зазначив, що найсильніше тріумфування у росіян викликає «касетний Спас».

Російський опозиційний громадський діяч Гарі Каспаров впевнений, що «для росії ця війна стала способом життя. На ній заробляють, нею пишаються, її роблять частиною національної ідеї».

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