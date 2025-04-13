Найсильніше тріумфування у росіян викликає «касетний Спас»: Невзоров про удар балістикою по Сумах

У Вербну неділю в Сумах росія вбила 32 людей, у тому числі двох дітей. Кількість постраждалих близько сотні, із них 11 дітей. Російський журналіст та політолог Олександр Невзоров вважає, що вбивством мирних українців кремль вирішив порадувати своє населення, переключивши увагу з продовження санкцій, яке підписав Трамп

«Режим путіна пам'ятає те, що має періодично радувати свій народ і влаштовувати йому свята.

Як показав трирічний досвід війни і бомбардувань найсильніше тріумфування викликає «касетний Спас»: багато-багато порваних на шматки мирних українців.

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Це особливо актуально в ті дні, коли над РФ згущуються хмарки, і на світовій арені трапляється серйозна неприємність.

Вона й сталася вчора.

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Трамп вислухав свого спецпосланця, який повернувся з Росії. Той повідомив про те, що параноя путіна, як і раніше, у гострій фазі і «ні до якого миру він не настроєний».

Трамп відразу підписав продовження всіх санкцій.

Щоб підбадьорити своє населення і переключити його на позитив, ЗС РФ забомбили центр міста Суми.

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День був церковно-святковий, цілей було багато. Усюди снували старенькі з вербочками, пані з покупками і діти зі свічками.

Двом касетним ракетам вдалося вбити на вулицях і в тролейбусі 32 людини (двох дітей).

Зусилля не пройшли даремно: російські соцмережі перестали журитися через санкції і зрадили", — пише журналіст.

У Сумах після удару російських балістичних ракет станом на цей час відомо про 32 загиблих. Серед загиблих двоє дітей. Близько 100 людей отримали поранення та травми, зокрема 11 дітей.

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За інформацією ГУР, удару по Сумах завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей рф. Дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 вдарили по конгрес-центру Сум, де об 11:00 було заплановано дитячу виставу.

Раніше, коментуючи переговори в Джидді про припинення війни в Україні, Невзоров назвав «рецепт справедливого миру — кордони 2014 року, путін у клітці та репарації за всі мистецтва орків протягом 11 років». Він зазначив, що інакше будь-які договори — це бутафорія, яка вибухне новою війною.

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