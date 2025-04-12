«Для росії ця війна стала способом життя. На ній заробляють, нею пишаються, її роблять частиною національної ідеї», — Гарі Каспаров

Російський опозиційний громадський діяч Гарі Каспаров розповів, чому не відповідає дійсності термін «путінська війна», який так люблять політичні мігранти з росії.

«Злочини такого масштабу, як ракетний удар по Кривому Рогу, руйнують затишну, брехливу концепцію, в яку так зручно вірити багатьом політемігрантам: ніби це лише «путінська війна», — пише Гаррі Каспаров. — Начебто є путін — і є якісь «хороші росіяни», яких обдурили.

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Але вибір є завжди. Він був і у тих, хто наводив ракету на дитячий майданчик. У тих, хто натискав на пуск, — з ясним розумінням, куди полетить ракета і кого вона вб'є. путін сидить десь нагорі, але за кожним наказом стоять конкретні люди. І саме вони вбили українських дітей.

В Другу світову були Гітлер, Геббельс, Ейхман. Але були й ті, хто прикладом розбивав череп, хто тиснув на курок, хто особисто вбивав. З шести мільйонів євреїв, які загинули в Голокості, майже третину було вбито не в газових камерах, а руками людей, які «просто виконували наказ».

Війна в Україні — це не просто війна путіна. Це війна росії. І з кожним днем це стає все страшнішим і очевиднішим. Від неї не відгородитися. Від неї не відмовчатися. Звинуватити одного путіна — не вдасться. Ця війна стала способом життя. На ній заробляють, нею пишаються, її роблять частиною національної ідеї. І ніякого антивоєнного спротиву в росії — по-справжньому масового, свідомого — немає.

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Хтось скаже: «Але ж є політв'язні». Так, тисячі, але серед них лише одиниці свідомо обрали шлях опору. Олександр Скобов, Олексій Горінов — таких героїв можна перерахувати на пальцях. Декілька людей на країну з населенням 140 мільйонів — це навіть не крапля в морі…"

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