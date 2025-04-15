Як горохом об стіну: у Польщі назвали країну, яка не має моральної ясності щодо України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі прокоментував необхідність запровадження подальших санкцій проти росії після її останніх терористичних ударів по Україні, пише pap.pl.

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«Це питання порушувалося у заявах багатьох моїх колег. Але у нас є одна країна — Угорщина. Вона не має моральної ясності, яку ми маємо завдяки таким атакам путіна. путін говорить про мир, але бомбить мирних жителів, вбиває дітей. Жертва погоджується на припинення вогню, а глава кремля загострює умови, посилює напади. Це дає нам моральну ясність. Та не всі країни керуються такими принципами», — зазначив Сікорський.

Очільник МЗС Польщі вкотре звернувся до Угорщини та попросив зняти вето на виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру. Також він прагне отримати згоду Будапешта на відкриття першого кластеру переговорів ЄС з Україною.

«Але це все одно, що кидатися горохом об стіну», — визнав Сікорський.

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Раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував умови російського диктатора путіна для мирної угоди.

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