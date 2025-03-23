Хай відмовиться від своїх поставок: у Польщі поставили на місце путіна

Однією з умов путіна щодо мирної угоди було, щоб Україні призупинили надання західної допомоги. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував вимоги російського диктатора у мікроблозі Х.

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«Якщо росія стурбована іноземними військовими поставками під час пропонованого припинення вогню з Україною, вона може взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників і північнокорейських артилерійських боєприпасів», — заявив Сікорський.

Додамо, що рф, яка вимагає від інших не надавати більше Україні зброї, сама отримує військову допомогу від Північної Кореї та Ірану. За інформацією розвідки Південної Кореї, КНДР постійно надсилає росії 170-мм самохідні гармати, 240-мм реактивні системи залпового вогню та іншу зброю. Також вона відправила своїх солдатів воювати на Курщину проти України. За даними американської розвідки, підрозділи КНДР зазнали величезних втрат.

Раніше Велика Британія жорстко відповіла путіну на вимогу про припинення допомоги Україні.

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