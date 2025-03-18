41.24 / 41.80 44.97 / 45.69
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Наш давній друг і союзник»: глава МЗС Польщі різко висловився про Орбана через блокування переговорів про вступ України до ЄС

17:22 18 березня 2025
Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який нещодавно заявив, що путін веде росію до банкрутства, різко прокоментував у Брюсселі позицію Угорщини, яка блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Він закликав польську опозицію вжити заходів у цьому питанні, пише ukrinform.ua.

Як підкреслив Сікорський після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, процес вступу до ЄС є для українців «якорем української моралі».

«Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо, навіть другий переговорний кластер, але, на жаль, це черговий випадок, коли рішення блокує наш давній друг, колись союзник — Угорська Республіка, — сказав він. — Була досить жвава дискусія про те, що рішення про початок переговорів має базуватися не на двосторонніх питаннях, а на відповідності критеріям».

Сікорський додав, що планує звернутись до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана.

«Аби вони зробили щось добре для Польщі, для Європи, а саме — переконали своїх ідеологічних братів розблокувати ці питання», — сказав Сікорський.

РЕКЛАМА

Раніше глава польського МЗС заявляв, що до мирних перемовин слід примушувати росію.

Читайте також: Хочуть відбудувати російську імперію: Сікорський про плани рф

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро. Фото esotera.space

Карти Таро обіцяють зміни на краще: названо знаки Зодіаку, які скоро почують хороші новини

«Диявольські дні». Фото esotera.space/

Звести спілкування до мінімуму та виправити помилки: що радять астрологи знакам зодіаку у «диявольський день» 18 березня

Карти Таро. Фото Pixabay

Скорпіонам — «Колісниця» та обережність, Рибам — «Дев'ятка Кубків» та зміни: Таро-прогноз на вівторок, 18 березня

Водійське посвідчення. Фото поліції

Не лише штраф у 40 тисяч, а й позбавлення прав: якому порушенню правил водії в Україні часто не надають значення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту