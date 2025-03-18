«Наш давній друг і союзник»: глава МЗС Польщі різко висловився про Орбана через блокування переговорів про вступ України до ЄС

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який нещодавно заявив, що путін веде росію до банкрутства, різко прокоментував у Брюсселі позицію Угорщини, яка блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Він закликав польську опозицію вжити заходів у цьому питанні, пише ukrinform.ua.

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Як підкреслив Сікорський після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, процес вступу до ЄС є для українців «якорем української моралі».

«Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо, навіть другий переговорний кластер, але, на жаль, це черговий випадок, коли рішення блокує наш давній друг, колись союзник — Угорська Республіка, — сказав він. — Була досить жвава дискусія про те, що рішення про початок переговорів має базуватися не на двосторонніх питаннях, а на відповідності критеріям».

Сікорський додав, що планує звернутись до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана.

«Аби вони зробили щось добре для Польщі, для Європи, а саме — переконали своїх ідеологічних братів розблокувати ці питання», — сказав Сікорський.

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Раніше глава польського МЗС заявляв, що до мирних перемовин слід примушувати росію.

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