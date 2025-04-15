Помста за Суми: ЗСУ «покарали» російських злочинців, які вдарили по місту у Вербну неділю

Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації (ППД) 448-ї ракетної бригади армії росії у Курській області. Саме ця бригада 13 квітня, у Вербну неділю, завдала ракетного удару по місту Суми.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



За даними військових, підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області.

Ці об'єкти пов'язані з росіянами, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України.

Наразі результати удару уточнюються.

РЕКЛАМА

«Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату», — заявили у Генштабі.

За даними російських Телеграм-каналів, цілі досягли близько 30 БПЛА. Бригада не припинила існування, але її втрати найбільші за весь час великої війни.

Зазначимо, що російська армія завдала подвійного балістичного удару по центру міста Суми у неділю, 13 квітня. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, росіяни випустили дві балістичні ракети типу «Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Курської областей.

РЕКЛАМА

За даними місцевої влади, рф атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами. Одна ворожа ракета влучила у будівлю місцевого університету, друга — вибухнула у повітрі. Поруч з місцями влучання перебувала велика кількість цивільних. Це призвело до загибелі 34 людей. Найбільше жертв — у тролейбусі, який їхав поблизу. Станом на ранок 15 квітня було відомо, що кількість постраждалих зросла до 125 осіб, деякі з них все ще перебувають у лікарні.

264

Читайте нас у Facebook