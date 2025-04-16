«ПСЖ» за крок від ганьби та перша в році поразка «Барселони»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 15 квітня, за підсумками чвертьфінальних матчів у відповідь Ліги чемпіонів, з якої сенсаційно вилетів лідер АПЛ «Ліверпуль», визначилися перші півфіналісти.

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Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Барселона» (Іспанія) — 3:1 (Гірассі, 11, з пенальті, 49, 76 — Бенсабаїні, 54, у свої ворота).

Перший матч — 0:4.

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Провал у першій зустрічі, звичайно, залишав дортмундцям примарні шанси на порятунок. Але швидкий гол Гірассі, а потім ще один влучний «постріл» гвінейця пожвавили уболівальників «Боруссії». Здавалося, ще трохи… Але автогол Бенсабаїні повернув «жовто-чорних» на грішну землю. Щоправда, Гірассі ще встиг оформити хет-трик (у нього 13 голів у нинішній Лізі чемпіонів!), але дива не сталося. Хоча дортмундці й ставили першими, хто обіграв «Барсу» у 2025 році.

«Астон Вілла» (Англія) — «ПСЖ» (Франція) — 3:2 (Тілеманс, 35, Макгінн, 55, Конса, 58 — Хакімі, 11, Мендеш, 28).

Перший матч — 1:3.

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Фанати «Астон Вілли» насолили гостям з Парижа ще вночі напередодні поєдинку. Автобус «ПСЖ», що стояв біля готелю в Бірмінгемі, до ранку позбувся усіх колес.

Не обійшлося без конфузу і на стадіоні, коли організатори перед початком зустрічі замість гімну Ліги чемпіонів увімкнули гімн Ліги Європи. У мережі вже жартують, що на прохання наставника «Астон Вілли» Унаї Емері. Як-не-як Лігу Європи іспанець виграв чотири рази, а Лігу чемпіонів — жодного.

Втім, уже на 30-й хвилині матчу вболівальникам клубу АПЛ було не до жартів. Хлопці Луїса Енріке відповіли на стартовий тиск господарів двома голами. М'яч Тілеманса у відповідь дещо покращив плачевну ситуацію «Астон Вілли», але не кардинально.

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Але що ж сталося на полі «Вілла Парк» у другому таймі. Макгінн, 55-а хвилина — 2:2, Конса, 58-а — 3:2. Здавалося, ще один влучний удар — і ось він порятунок після 1:5 за сумою двох зустрічей. Але до розчарування свого затятого фаната принца Вільяма, який вболівав на трибунах, «Астон Вілла» не забила.

«ПСЖ» був за крок від ганьби, хоча зрештою слідом за «Ліверпулем» вибив із турніру ще одну команду з Туманного Альбіону. Наступний «Арсенал»?

У ½ фіналу Ліги чемпіонів 29/30 квітня та 6/7 травня «Барселона» зіграє з переможцем пари «Інтер» — «Баварія» (перший матч — 2:1), а «ПСЖ» — з сильнішим у протистоянні «Реала» та «Арсенала» (0:3).

Нагадаємо, що фінал цього сезону прийме 31 травня «Альянц Арена» у Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулий розіграш Ліги чемпіонів виграв мадридський «Реал».

Фото LaPresse

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