Поки путін живий, він не погодиться на результат, за якого Україна стане сильною, — генерал Бен Годжес

Екскомандувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес, який переконаний, що США пошкодують про те, що залишили Україну, заявив, що не бачить жодної надії на реальне припинення вогню. Так буде доти, сказав він, доки на росію не чинитиметься тиск, щоб змусити її припинити бойові дії.

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«Весь тиск був на Україну, — сказав Годжес. - Не бачив жодного тиску з боку адміністрації США на росію. Генерал Сирський оголосив, що відбувається новий російський наступ. Вбивства невинних українських цивільних осіб тривають. Росіяни явно не зацікавлені у справжньому припиненні вогню. Поки путін живий, він не погодиться на результат, за якого Україна стане сильною суверенною державою».

На думку генерала, те, що робить росія, не може тривати нескінченно довго.

«Не хочу прогнозувати, як довго це може тривати, тому що я помилявся раніше. Але я думаю, що вони в складній ситуації. І вони не мають можливості перемогти Україну у війні. Вони можуть час від часу пересувати лінію фронту на один-два кілометри або на одне село, але це не допоможе їм виграти війну», — вважає генерал Бен Годжес.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після низки жорстоких обстрілів українських міст звернувся до союзників в США та Європі.

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