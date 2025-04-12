Окупанти отримали два нові літаки: чим вони небезпечні

Російські окупанти поступово поповнюють свої сили новою технікою, зокрема, йдеться про найсучасніші для військово-космічних сил рф винищувачі Су-57. Подібних літаків в росії на початок 2022 року було лише трохи більше 20 одиниць разом з експериментальними.

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Як повідомляє сайт «Мілітарний», військово-космічні сили рф могли отримати два Су-57 з бортовими номерами «25» і «26». При цьому бортові номери не говорять про те, що кількість цих літаків дорівнює скажімо 26, оскільки було відомо, що Су-57 з бортовим номером «52» використовувався для випробування нового сопла.

Проти чисельності Су-57 говорить їхня висока вартість — близько 50 мільйонів доларів, а також те, що в них використовуються комплектуючі з інших країн, які після введення санкцій стали для країни-агресорки недоступні.

Треба сказати, що впротиставити Су-57 Повітряні сили України теоретично можуть F-16 і французькі Mirage 2000, які, правда, в ряді аспектів помітно поступаються російському літаку, насамперед у озброєнні. Наприклад, максимальна вага озброєння у Mirage 2000 становить 6200 кг, у F-16 — до 8850 кг, а у Су-57 до 10 000 кг, оскільки в останнього до 14 точок для підвісу озброєння проти 9 у літаків союзників України.

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Водночас полковник запасу ВПС США Джеффрі Фішер зазначав раніше, що у повітряному бою важливіше раннє виявлення, перевага у швидкості, маневреності, обсязі даних. Більш легкий F-16, за словами пілота, має переваги в маневрі та швидкості, при цьому після знищення російських літаків дальньої розвідки та виявлення А-50 для Су-57 може стати справжньою проблемою засікти F-16 і точно прицілитися по ньому. З іншого боку, літаків AWACS, які б могли наводити вже F-16 на російську авіацію, в України також немає.

Воєнний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко також зазначає, що F-16 розроблялися з урахуванням концепції ураження противника до того, як він його виявить, і Су-57 має обмежені можливості у виявленні F-16. Водночас він наголосив, що у реальному повітряному бою Су-57 та F-16 навряд чи зустрінуться, оскільки є принципово різними літаками: «американець» — легкий винищувач, а «росіянин» — важкий, і вони мають різні завдання.

Тим часом російські окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів України.

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