Найкраще, що сталося: популярний гуморист звернувся до дружини

Популярний гуморист та продюсер Сергій Середа, який не приховує ревнощів, зворушливо звернувся до своєї дружини — співачки Анастасії Кочетової (MamaRika). У день народження коханої Сергій виклав на сторінці у соціальній мережі світлини та допис про свої почуття. Нагадаємо, рік тому родина переживала кризу у стосунках і не приховувала цього.

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«Якось дуже давно один мій друг сказав слова, які я запамʼятав на все життя: «Іноді найкраще — це не завжди твоє, але якщо це твоє, то це завжди найкраще!» — написав Сергій. — І це дійсно правда, бо 10 років тому я зустрів свою людину, і вона стала моїм найкращим другом, найкращою дружиною і найкращою мамою для нашого сина!

P. S. Люблю тебе, для мене ти завжди була і будеш найкращим, що ставалось у моєму житті".

Співачка MamaRika з чоловіком. Фото з інстаграму

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На допис одразу відповіла Настя.

«Я люблю тебе!» — написала співачка.

Підписники приєдналися до привітань і додали, що Сергій та Настя — одна з найкращих пар українського шоубізнесу.

«Яке гарне привітання, ви пасуєте дуже один одному! — зауважили у коментарях. - З іменинницею! Робіть щасливими одне одного ще безліч років, великого кохання і Миру».

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«Добре, коли чоловік це усвідомлює). З іменинницею вітаю, нехай буде щасливою», — додали у коментарях.

«Бажаю, щоб вона завжди була такою енергійною, радісною і щоб її посмішка не сходила з лиця, — написали побажання. - І довгого щасливого життя».

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Раніше співачка відверто розповіла, що зробила собі пластику грудей.

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