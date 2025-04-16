Марс у Леві: астрологи розповіли, як зміниться життя знаків Зодіаку після 18 квітня

18 квітня 2025 року планета Марс переходить у знак Лева. В цей час Марс буде перебувати в опозиції до Плутона і у квадраті до Сонця, замикаючи тау-квадрат між Марсом, Плутоном і Сонцем. Ця напружена конфігурація триватиме до 4 травня, а опозиція Марса і Плутона — до 9 травня, інформує Ukr.Media.

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Козеріг

Козерогів може чекає необхідність приділити час фінансовим питанням та переглянути свої ресурси. Їм треба діяти обережно та обдумано.

Водолій

Водоліїв чекає час активних взаємодій з оточуючими. В цей період їм важливо залишатися вірними своїм цінностям.

Риби

Рибам може знадобитись усамітнення та відновлення сил. Їх можуть відвідати важливі інсайти, а також почуття протистояння непідвладним обставинам.

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Овен

Овнів чекає час активного прояву лідерських якостей. Вони можуть відчути приплив енергії та впевненості. Їм треба бути обережними з конфліктами.

Телець

Тельців можуть чекати внутрішні конфлікти та можливість для глибоких змін. Їм треба бути готовими до високої активності на роботі.

Близнюки

Близнюки в цей період будуть повні ідей та ініціатив. Їм важливо уникати суперечок і непорозуміння з оточуючими.

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Рак

Раків чекає період кар'єрних змін. Їм важливо не боятися проявляти свої амбіції та зайнятися фінансовими питаннями.

Лев

Леви будуть в центрі уваги. Їх чекає період самовираження та реалізації своїх бажань. В той же час їм треба бути уважними до емоцій оточуючих.

Діва

Дівам може знадобитися усамітнення та самоаналіз. Їх чекають важливі інсайти про себе.

Терези

Терезів чекають приплив енергії в соціальних взаємодіях. Цей період підійде для налагодження нових зв'язків.

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Скорпіон

Скорпіонів чекають професійні виклики. Їм требу бути готовими до змін і не боятися брати на себе відповідальність.

Стрілець

Стрільці будуть прагнути нових знань. В них можуть з’явитися можливості для подорожей. Їм важливо уникати надмірного поспіху.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу слід зосередити на особистому житті та сім'ї.

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