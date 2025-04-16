«Шахтар» у дограванні з незабитим пенальті переміг команду Вернидуба: відеоогляд матчу 5-го туру УПЛ

У середу, 16 квітня, на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі відбулося догравання поєдинку 5-го туру УПЛ «Кривбас» — «Шахтар», який ще 1 вересня було перервано через повітряну тривогу за рахунку 1:0 на користь чемпіона України. І знову через погрози обстрілу зустріч продовжилася з 45-хвилинною затримкою і була перервана у другому таймі.

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Чемпіонат України. Матч 5-го туру

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:2 (Твердохліб, 86 — Степаненко, 40, Кевін, 62). На 77-й хвилині Іліч («Кривбас») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:3.

Становище команд:

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1. «Динамо» — 60 очок (24 матчі);

2. «Олександрія» — 54 (24);

3. «Шахтар» — 53 (24);

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4. «Полісся» — 41 (24);

5. «Карпати» — 36 (24);

6. «Кривбас» — 35 (23);

7. «Верес» — 32 (24);

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8. «Зоря» — 32 (23);

9. «Рух» — 30 (24);

10. ЛНЗ — 25 (24);

11. «Колос» — 24 (24);

12. «Оболонь» — 24 (24);

13. «Лівий берег» — 22 (23);

14. «Ворскла» — 21 (24);

15. «Чорноморець» — 18 (24);

16. «Інгульець» — 16 (23).

Бомбардири: 14 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 8 — Петар Мічін («Зоря»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Амбросій Чачуа, Бруніньо (обидва — «Карпати»), Філіп Будківський («Зоря»); 6 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»); 5 — Олександр Зубков («Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко (обидва — «Динамо»).

У 25-му турі УПЛ зіграють: 18 квітня (п'ятниця) — «Ворскла» — «Олександрія» (13:00), «Динамо» — «Оболонь» (18:00); 19 квітня (субота) — «Карпати» — «Рух» (13:00), «Лівий берег» — «Полісся» (15:30), «Шахтар» — «Колос» (18:00); 20 квітня (неділя) — «Кривбас» — «Зоря» (13:00), «Інгулець» — ЛНЗ (15:30), «Верес» — «Чорноморець» (18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі півфінальні пари розіграшу Кубка України.

Фото ФК «Кривбас»

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