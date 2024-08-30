Чемпіонат України з футболу, 5-й тур, 30 серпня-1 вересня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 30 серпня, після переходу «Динамо» з Ліги чемпіонів до Ліги Європи та вильоту «Кривбаса» з єврокубків матчами у Києві та Львові стартувала програма 5-го туру української прем'єр-ліги. Зокрема, «Зорю» після відставки головного тренера Юрія Коваля на поєдинок із «Оболонню» вивів виконувач обов'язків наставника команди хорват Младен Бартулович.
Чемпіонат України 5-й тур
30 серпня (п'ятниця)
«Рух» (Львів) — «Інгулець» (Петрове) — 5:0 (Карабін, 14, Квасниця, 47, Холод, 51, 57, Краснопір, 61). Юніорські склади — 2:0.
«Оболонь» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 0:2 (Мічін, 19, Будківський, 52). На 62-й хвилині вилучено Дубка («Оболонь»). Юніорські склади — 2:4.
У 5-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 31 серпня — «Карпати» — «Ворскла» (13:00), «Олександрія» — «Колос» (15:30), «Чорноморець» — «Полісся» (18:00); 1 вересня — «Верес» — «Лівий берег» (13:00), «Динамо» — ЛНЗ (15:30), «Кривбас» — «Шахтар» (18:00).
Положення команд:
1. «Олександрія» — 9 очок (3 матчі);
2. «Рух» — 9 (4);
3. «Зоря» — 9 (5);
4. ЛНЗ — 9 (4);
5. «Полісся» — 7 (3);
6. «Кривбас» — 7 (4);
7. «Шахтар» — 6 (4);
8. «Динамо» — 6 (2);
9. «Ворскла» — 6 (3);
10. «Карпати» — 4 (4);
11. «Верес» — 4 (4);
12. «Лівий берег» — 3 (4);
13. «Інгулець» — 3 (5);
14. «Чорноморець» — 3 (4);
15. «Колос» — 2 (4);
16. «Оболонь» — 1 (5).
Бомбардири: 4 м'ячі — Олександр Назаренко («Полісся»); 3 — Олександр Філіппов («Олександрія»), Ілля Квасниця, Ігор Краснопір (обидва — «Рух»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався про суперників у Лізі чемпіонів, а «Динамо» — у Лізі Європи.
Фото ФК «Оболонь»114
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