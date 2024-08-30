Чемпіонат України з футболу, 5-й тур, 30 серпня-1 вересня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 30 серпня, після переходу «Динамо» з Ліги чемпіонів до Ліги Європи та вильоту «Кривбаса» з єврокубків матчами у Києві та Львові стартувала програма 5-го туру української прем'єр-ліги. Зокрема, «Зорю» після відставки головного тренера Юрія Коваля на поєдинок із «Оболонню» вивів виконувач обов'язків наставника команди хорват Младен Бартулович.

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Чемпіонат України 5-й тур

30 серпня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Інгулець» (Петрове) — 5:0 (Карабін, 14, Квасниця, 47, Холод, 51, 57, Краснопір, 61). Юніорські склади — 2:0.

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«Оболонь» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 0:2 (Мічін, 19, Будківський, 52). На 62-й хвилині вилучено Дубка («Оболонь»). Юніорські склади — 2:4.

У 5-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 31 серпня — «Карпати» — «Ворскла» (13:00), «Олександрія» — «Колос» (15:30), «Чорноморець» — «Полісся» (18:00); 1 вересня — «Верес» — «Лівий берег» (13:00), «Динамо» — ЛНЗ (15:30), «Кривбас» — «Шахтар» (18:00).

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Положення команд:

1. «Олександрія» — 9 очок (3 матчі);

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2. «Рух» — 9 (4);

3. «Зоря» — 9 (5);

4. ЛНЗ — 9 (4);

5. «Полісся» — 7 (3);

6. «Кривбас» — 7 (4);

7. «Шахтар» — 6 (4);

8. «Динамо» — 6 (2);

9. «Ворскла» — 6 (3);

10. «Карпати» — 4 (4);

11. «Верес» — 4 (4);

12. «Лівий берег» — 3 (4);

13. «Інгулець» — 3 (5);

14. «Чорноморець» — 3 (4);

15. «Колос» — 2 (4);

16. «Оболонь» — 1 (5).

Бомбардири: 4 м'ячі — Олександр Назаренко («Полісся»); 3 — Олександр Філіппов («Олександрія»), Ілля Квасниця, Ігор Краснопір (обидва — «Рух»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався про суперників у Лізі чемпіонів, а «Динамо» — у Лізі Європи.

Фото ФК «Оболонь»

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