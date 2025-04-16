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Тарифи на газ та електроенергію у травні: якими вони будуть

11:23 16 квітня 2025
Тарифи на газ та електроенергію

Після того, як з'ясувалося, що в березні та квітні українці платитимуть за комунальні послуги за старими тарифами, постало питання про можливе зростання оплати за природний газ та електроенергію у травні. Втім, з'ясувалося, що як мінімум природний газ з 1 травня не подорожчає, можливо, тариф у 7,96 грн за кубометр від «Нафтогазу» залишиться аж до кінця року.

Про це повідомляє Obozrevatel.ua, за даними якого в уряді не планують підвищувати тариф на «блакитне паливо» у 2025 році. Причина цього — чинний мораторій, яким забороняється піднімати тариф на газ та тепло протягом 6 місяців після закінчення терміну воєнного стану.

Так, продовжує діяти постанова про фіксований тариф на газ, який продовжили до 31 жовтня 2025-го, тоді як раніше він мав діяти лише до кінця квітня цього року. Після продовження ухвали «Нафтогаз» зобов'язаний буде продавати газ своїм побутовим клієнтам за ціною 7,96 грн за кубометр.

При цьому, оскільки воєнний стан продовжено в Україні до 6 серпня, то після його можливого скасування мораторій на зростання цін на газ і тепло припиниться вже у квітні 2026-го. Тобто 2025 року тарифи на газ не зростуть.

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Водночас такої ясності немає у питанні з електроенергією, тариф на яку у 4,32 грн за кВт/год встановлено постановою уряду № 632 від 31.05.2024 до кінця квітня. Ще складніше доведеться українцям, які використовують електроенергію для опалення.

Як писали «ФАКТИ», раніше за перші 2000 кіловат на електроопалення споживачі платили 2,64 грн за кВт/год, у разі відмови від продовження документа доведеться платити на 64% більше — 4,32 грн.

Фото: pixabay

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