Воєнний стан в Україні продовжено до 6 серпня

Верховна Рада України вже у п'ятнадцятий раз продовжила дію воєнного стану і, відповідно, терміни загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, який уточнив, що це рішення підтримали 357 парламентарів, один проголосував проти, ще четверо зареєстрованих в залі нардепів не голосували.

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Отже, термін діє воєнного стану продовжено на 90 днів — до 6 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що нещодавно видання The Telegraph опубліковало матеріал, вякого зазначено, що американська адміністрція хотіла підписати угоду про припинення вогню в Україні до Великодня. Зазначалося, що це мало би для Дональда Трампа, який «має слабкість до помпезності та церемоній», стати дуже символічним. Але наразі президент США не наблизився до того, аби змусити путіна сісти за стіл переговорів.

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І це незважаючи на те, що адміністрація Трампа йде на зустріч росіянам, усіляко уникаючи офіцийних заяв із звинуваченнями на адресу рф щодо війни в Україні. Так, зокрема, було із заявою країн «Великої сімки», в якій пропонувалося засудити російський удар балістикою по Сумам — американці відмовилися її підписати, мотивуючи це тим, що у их йдуть перемовини з москвою.

Фото зі сторінки Ярослава Железняка

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