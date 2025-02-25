Скільки українці платитимуть за комунальні послуги у березні та квітні: у Кабміні роз'яснили

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою українці, які використовують електроенергію для опалення, можуть заощаджувати на її оплаті. Внаслідок цього уряд закріпив тарифи на комунальні послуги в Україні на весь опалювальний сезон до 30 квітня. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Кабінету міністрів України «Уряд online».

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Тарифи на газ, тепло та електрику не змінюватимуться протягом усього опалювального сезону, наголосили в уряді.

Так, з 1 березня по 30 квітня українці платитимуть:

за газ — 7,96 грн за 1 кубометр;

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за тепло — за нині чинним у них тарифом;

за електроенергію — 4,32 грн за 1 кВт/год, 2,64 грн за кіловат за перші 2000 кВт/год при використанні електроопалення, 2,16 грн становитиме нічний тариф при використанні двозонних лічильників.

У разі ж, якщо ці тарифи надто великі, у Кабміні порекомендували звертатися за призначенням субсидій на оплату комунальних послуг, на що 2025 року виділено 42,3 млрд грн.

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Зазначимо, що в ці дні в Україні працює місія МВФ щодо надання фінансування за однією з програм фонду, і однією з його вимог залишається доведення тарифів у сфері ЖКГ до рівня ринкових, тобто фактично — їх збільшення.

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