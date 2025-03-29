Деяким українцям залишився місяць до можливого зростання тарифів на електроенергію на 64%

Кабінет міністрів України найближчим часом може ухвалити одразу два рішення, які вплинуть на деякі тарифи на комунальні послуги. І якщо одне з них не буде прийнято протягом квітня, то вже з травня деякі українці платитимуть за електроенергію на 64% більше.

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Йдеться про спеціальний тариф на електроенергію для українців, які використовують електроопалення. Так, зараз вони платять 2,64 грн за кВт/год за перші 2000 кіловат, що споживаються, і по 4,32 грн за кожен, що перевищує цей ліміт. Але вже у травні ситуація може змінитися.

Ще в лютому Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про тарифи на світло у опалювальний сезон, який затвердив цю пільгу. Але, як і прийнята раніше Постанова КМУ, вона діє лише до 30 квітня і якщо не буде продовжена, то платити за кожен кіловат доведеться вже по 4,32 грн, тобто майже на 64% дорожче.

Як це позначиться на тарифі? Якщо для електроопалення, скажімо, у березні ви спожили 2200 кВт/год, заплатити ви мали: 5280 гривень (2000 кіловат по 2,64 грн.) + 864 гривні (200 кіловат по 4,32) = 6144 гривні. У разі непродовження цієї пільги 2200 кіловат по 4,32 грн коштуватимуть 9504 гривні.

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Втім, як писали «ФАКТИ», подібне рішення Кабміном навряд чи буде ухвалено, якщо у 2025 році будуть заплановані президентські чи парламентські вибори.

Раніше повідомлялося, що частина українців залишилася без пільги на оплату комуналки після березневої індексації.

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