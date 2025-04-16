Чотири підживлення для розсади томатів: що і коли використовувати

Досвідчені городники, які раніше розповіли, як правильно поливати розсаду, розказали про схему підживлення маленької розсади томатів, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Так, до моменту появи 2х справжнього листя (крім сім'ядольних) нічим не треба підживлювати. У початковому торф'яному субстраті харчування достатньо.

Після пікірування/перевалки треба зробити чотири підживлення в наступному порядку:

- Перше підживлення. Для потужного старту зростання — кальцієва селітра (10г на 10л води) можна і під корінь і листом. Таке добриво в обох випадках добре засвоюється.

- Друге підживлення (через 5 днів). Монофосфат калію (10г на 10л води) краще під корінь — для розвитку кореневої системи.

- Третє підживлення (через 5 днів). Сульфат магнію (10г на 10л води) краще під корінь — для здорового зеленого кольору листя у розсади.

- Четверте підживлення (через 5 днів). Майстер 20−20−20 (10г на 10л води) під корінь — комплексне харчування рослини, де основні елементи (NPK) у рівних пропорціях.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно досвідчений аграрій поділився своїми навичками щодо пересадки розсади томатів.

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