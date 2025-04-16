ЗСУ знищили російську САУ «Мальва», копію «Богдани»: яка це вже за рахунком

Втрати в артилерії змушують вс рф діставати з арсеналів гармати 70-річної давності. Коли ж на передовий з'являється найновіша зброя, вона знищується ЗСУ. Подібне вже не вперше трапляється із новітньою САУ окупантів «Мальва», яка є спробою окупантів скопіювати українську «Богдану». Однак російський аналог має один критичний недолік.

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Так, OSINT-дослідник Якуб Яновський розмістив фото знищеної «Мальви», наголосивши, що це сталося у Курській області. Ця САУ стала вже не першим прикладом знищення подібної «квітки».

Сама САУ «Мальва» була прийнята на озброєння росії у 2023-му році внаслідок вдалого використання української САУ «Богдани» і є її копією. Так, російська самохідка, як і українська, має колеса, а не гусениці, що робить її дешевшою, простішою в обслуговуванні та швидшою при використанні на місцевості з автошляхами, правда на бездоріжжя це скоріше мінус.

Російська техніка встановлюється на шасі БАЗ-6610−027 «Вощина» з колісною формулою 8×8, що робить машину краще керованою, і озброєна 152-мм гаубицею 2А64 з довжиною ствола 47 калібрів. Така ж зброя застосовується на гусеничних САУ 2С19 «Мста-С», і це є головним слабким місцем «Мальви».

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Так, 152-мм гаубиця 2А64 має відносно короткий ствол завдовжки 47 калібрів (приблизно 7,15 м), які були встановлені радянськими стандартами для всіх гаубиць часів СРСР. Водночас «Богдана» створена за стандартами артилерії НАТО з довжиною 155-мм гаубиці у 52 калібра (8,06 м). Майже метр різниці в довжині ствола означає істотну перевагу «Богдани» в дальності стрільби — 40 км проти 25 км звичайним осколково-фугасним снарядом.

Зауважимо, що «Богдан» у лавах ЗСУ стає все більше, в тому числі існує варіант гаубиці, що буксирується.

Фото: Вікіпедія

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