Колишнього заступника Єрмака викрили на великому хабарі

Національне антикорупційне бюро України оголосило нові підозри колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову, повідомляє Суспільне.

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«НАБУ і САП викрили колишнього заступника керівника Офісу Президента України (2019−2024 рр.) на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Вказана особа вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн», — йдеться у повідомленні НАБУ.

Так, підозрюваний у 2019−2021 роках незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.

«Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу», — повідомили в НАБУ.

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У 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тисяч доларів США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

«За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері — забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив „потрібне“ рішення», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно було викрито корупційну схему у «Київзеленбуді».

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