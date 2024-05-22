Незаконне збагачення на 15,7 млн грн: колишній заступник Єрмака Смирнов отримав підозру

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову.

Про це повідомили на сайті відомства.

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«За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Також пояснюється, що мова йде про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

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«Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе. Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368−5 КК України», — зазначили детективи НАБУ.

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Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів «Української правди», а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

В матеріалі НАБУ не називається ім'я підозрюваного, втім Андрій Смирнов визнав в інтерв'ю УП, що саме йому оголошено підозру.

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«Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно — до детективів зауважень немає», — сказав він.

Також пан Смирнов стверджує, що для нього нічого незвичного не відбулося і пояснює все «сучасними реаліями політики».

Крім того, Смирнов стверджує, що переконаний в своїй правоті, і буде доводити її «всіма доступними способами».

Зазначимо, що Андрія Смирнова було звільнено з посади заступника голови ОП 29 березня 2024 року. На цій посаді він працював з 10 вересня 2019 року та курував судову реформу.

Як повідомляли «ФАКТИ» СБУ оголосила про підозру ексменеджеру гурту Quest Pistols, який кликав окупантів в Київ та Харків.

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