Ракам — «Сімка Жезлів» та важлива звістка, Рибам — «Диявол» та прозріння: Таро-прогноз на 17 квітня
Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 17 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.
Карти застерігають від поспішних рішень та дають поради, як зберегти рівновагу.
Козеріг — Туз Денаріїв
Козерогів чекає щось нове у матеріальній сфері. Їм важливо виявляти увагу до оточуючих і не упустити шанс, який може змінити їхнє життя.
Водолій — Блазень
На Водоліїв чекає незвичайний день. Їх може охопити бажання змінити все, а оточуючі не розумітимуть їх чи навіть глузуватимуть.
Риби — Диявол
На Риб чекають внутрішні залежності, спокуси, ілюзії та прозріння. Вони можуть опинитися в ситуації, де потрібно буде розгадати приховану правду або визнати свої слабкості.
Овен — Колесо Фортуни
Овнам не варто зважати на останні невдачі. Незабаром успіх до них повернеться, а смуга невдач закінчиться. Їм важливо не зневіритися.
Телець — Помірність
На Тельців чекає день, коли потрібно проявити терпіння та помірність. Не варто поспішати, особливо у фінансових справах. Їм важливо намагатися зберегти рівновагу.
Близнюки — Четвірка Кубків
На Близнюків може чекати період, коли вони почуватимуться самотньо чи непочутими, а звичні джерела радості перестануть приносити задоволення. Їм слід постаратися бути відкритими до нових вражень.
Рак — Сімка Жезлів
На Раків чекає важлива звістка та боротьба за свої ідеї. Їм доведеться обстоювати свою думку та захищати інтереси. Важливо при цьому зберігати гідність та гнучкість.
Лев — Дев'ятка Денаріїв
На Левів може чекати загроза матеріальному благополуччю. Їм важливо зупинитися та зайнятися практичними питаннями. Варто враховувати ризики та уникати непотрібних витрат.
Діва — Шістка Мечів
Діви можуть зіткнутися із затримками чи перешкодами. Цього дня їм запропонують допомогу. Не варто відкидати її.
Терези — Десятка Денаріїв
На Терезів чекає плідний день. Їм потрібно скористатися сприятливими можливостями та порадіти своїм досягненням. Час підійде для зміцнення сім'ї.
Скорпіон — Сонце
На Скорпіонів чекає успіх, енергія та ясність. Їм потрібно проявити рішучість та послідовність у захисті своєї точки зору. День підходить для активних дій.
Стрілець — Двійка Мечів
На Стрільців чекає день внутрішньої боротьби. День може бути одночасно спокійним і повним емоційних бурь. Їм слід проявити щирість і силу духу.
Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.
Фото: https://ua.depositphotos.com460
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