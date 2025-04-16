Ракам — «Сімка Жезлів» та важлива звістка, Рибам — «Диявол» та прозріння: Таро-прогноз на 17 квітня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 17 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

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Карти застерігають від поспішних рішень та дають поради, як зберегти рівновагу.

Козеріг — Туз Денаріїв

Козерогів чекає щось нове у матеріальній сфері. Їм важливо виявляти увагу до оточуючих і не упустити шанс, який може змінити їхнє життя.

Водолій — Блазень

На Водоліїв чекає незвичайний день. Їх може охопити бажання змінити все, а оточуючі не розумітимуть їх чи навіть глузуватимуть.

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Риби — Диявол

На Риб чекають внутрішні залежності, спокуси, ілюзії та прозріння. Вони можуть опинитися в ситуації, де потрібно буде розгадати приховану правду або визнати свої слабкості.

Овен — Колесо Фортуни

Овнам не варто зважати на останні невдачі. Незабаром успіх до них повернеться, а смуга невдач закінчиться. Їм важливо не зневіритися.

Телець — Помірність

На Тельців чекає день, коли потрібно проявити терпіння та помірність. Не варто поспішати, особливо у фінансових справах. Їм важливо намагатися зберегти рівновагу.

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Близнюки — Четвірка Кубків

На Близнюків може чекати період, коли вони почуватимуться самотньо чи непочутими, а звичні джерела радості перестануть приносити задоволення. Їм слід постаратися бути відкритими до нових вражень.

Рак — Сімка Жезлів

На Раків чекає важлива звістка та боротьба за свої ідеї. Їм доведеться обстоювати свою думку та захищати інтереси. Важливо при цьому зберігати гідність та гнучкість.

Лев — Дев'ятка Денаріїв

На Левів може чекати загроза матеріальному благополуччю. Їм важливо зупинитися та зайнятися практичними питаннями. Варто враховувати ризики та уникати непотрібних витрат.

Діва — Шістка Мечів

Діви можуть зіткнутися із затримками чи перешкодами. Цього дня їм запропонують допомогу. Не варто відкидати її.

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Терези — Десятка Денаріїв

На Терезів чекає плідний день. Їм потрібно скористатися сприятливими можливостями та порадіти своїм досягненням. Час підійде для зміцнення сім'ї.

Скорпіон — Сонце

На Скорпіонів чекає успіх, енергія та ясність. Їм потрібно проявити рішучість та послідовність у захисті своєї точки зору. День підходить для активних дій.

Стрілець — Двійка Мечів

На Стрільців чекає день внутрішньої боротьби. День може бути одночасно спокійним і повним емоційних бурь. Їм слід проявити щирість і силу духу.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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