40.74 / 41.36 46.28 / 47.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Ракам — «Сімка Жезлів» та важлива звістка, Рибам — «Диявол» та прозріння: Таро-прогноз на 17 квітня

19:09 16 квітня 2025
Таро-прогноз на 17 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку&nbsp;— Фото: https://ua.depositphotos.com

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 17 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

Карти застерігають від поспішних рішень та дають поради, як зберегти рівновагу.

Козеріг — Туз Денаріїв
Козерогів чекає щось нове у матеріальній сфері. Їм важливо виявляти увагу до оточуючих і не упустити шанс, який може змінити їхнє життя.

Водолій — Блазень
На Водоліїв чекає незвичайний день. Їх може охопити бажання змінити все, а оточуючі не розумітимуть їх чи навіть глузуватимуть.

РЕКЛАМА

Риби — Диявол
На Риб чекають внутрішні залежності, спокуси, ілюзії та прозріння. Вони можуть опинитися в ситуації, де потрібно буде розгадати приховану правду або визнати свої слабкості.

Овен — Колесо Фортуни
Овнам не варто зважати на останні невдачі. Незабаром успіх до них повернеться, а смуга невдач закінчиться. Їм важливо не зневіритися.

Телець — Помірність
На Тельців чекає день, коли потрібно проявити терпіння та помірність. Не варто поспішати, особливо у фінансових справах. Їм важливо намагатися зберегти рівновагу.

РЕКЛАМА

Близнюки — Четвірка Кубків
На Близнюків може чекати період, коли вони почуватимуться самотньо чи непочутими, а звичні джерела радості перестануть приносити задоволення. Їм слід постаратися бути відкритими до нових вражень.

Рак — Сімка Жезлів
На Раків чекає важлива звістка та боротьба за свої ідеї. Їм доведеться обстоювати свою думку та захищати інтереси. Важливо при цьому зберігати гідність та гнучкість.

Лев — Дев'ятка Денаріїв
На Левів може чекати загроза матеріальному благополуччю. Їм важливо зупинитися та зайнятися практичними питаннями. Варто враховувати ризики та уникати непотрібних витрат.

Діва — Шістка Мечів
Діви можуть зіткнутися із затримками чи перешкодами. Цього дня їм запропонують допомогу. Не варто відкидати її.

РЕКЛАМА

Терези — Десятка Денаріїв
На Терезів чекає плідний день. Їм потрібно скористатися сприятливими можливостями та порадіти своїм досягненням. Час підійде для зміцнення сім'ї.

Скорпіон — Сонце
На Скорпіонів чекає успіх, енергія та ясність. Їм потрібно проявити рішучість та послідовність у захисті своєї точки зору. День підходить для активних дій.

Стрілець — Двійка Мечів
На Стрільців чекає день внутрішньої боротьби. День може бути одночасно спокійним і повним емоційних бурь. Їм слід проявити щирість і силу духу.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

Фото: https://ua.depositphotos.com

460

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Грядка з молодою морквою. Фото Pixabay

Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

Правильна копчена ковбаса за версією Анатолія Ярошенка

Найчесніша ковбаса: скільки в ній м’яса і чи можна її знайти

Гороскоп на квітень&nbsp;— Як Марс у Леві вплине на знаки Зодіаку

Марс у Леві: астрологи розповіли, як зміниться життя знаків Зодіаку після 18 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту