Залишитеся на 10 днів без пенсії: у ПФУ пояснили, як відновити отримання виплат

Попри факт зростання середньої пенсії в Україні, в деяких випадках виплати можуть бути призупинені.

Про це нагадали у відділенні Пенсійного фонду у Вінницькій області.

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Зокрема, основними підставами для припинення пенсійних виплат вважаються:

- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

- у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

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- за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

- у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

- у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»;

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- у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

- у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

Припинення пенсії також можливе в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу ПФУ впродовж 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

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Для цього пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України, з документами, що посвідчують особу, та відповідною заявою.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

У разі виявлення неправдивих даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.

Водночас багато людей на заслуженому відпочинку можуть збільшити суму виплат. Як це зробити, розповів експерт з пенсійної справи Сергій Коробкін.

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