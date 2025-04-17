Як різати цибулю і не плакати: блогерка Діана порадила господиням чудовий лайфхак до Великодня

Закінчується Великий Піст, і вже сьогодні-завтра майже кожна господиня буде проводити все більше часу на кухні, готуючи страви для родини.



Оскільки до складу багатьох частувань входить цибуля, то для багатьох українок, певно, буде корисним лайфхак від блогерки Діани про те, як зробити цю справу легкою й приємною.

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За словами Діани, знадобиться олія, якою з обох боків змастити ніж. Після цього можна далі займатися приготуванням, а цибулевий сік не буде заважати.

Також блогерка порадила ще одну річ — як після свят очистити зимовий одяг без прання.

Нагадаємо, раніше Діана розповіла, як завжди тримати у чистоті ванну кімнату.

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