У повоєнний період Україні необхідно розвивати реальні сектори економіки. Зі свого боку іноземний капітал і західні країни зацікавлені в отриманні права власності на українську землю. Про це пише політолог Євген Філіндаш.

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Експерт акцентує увагу на спекулятивному характері сучасної глобальної ринкової економіки. «Це прямий наслідок багаторічної політики з надування фінансових бульбашок, у чому особливо досягли успіху в США. За останні 4 роки сумарна вартість акцій американських компаній подвоїлася, при цьому ВВП за той самий період зріс лише на 28%. Таким чином, безпрецедентне зростання вартості американських активів було зумовлене не економічним бумом, а суто спекулятивними явищами. Це і є те саме надування фінансової бульбашки, всередині якої порожнеча: трильйони доларів, що крутяться на фондовому ринку, не підкріплені реальними цінностями», — наголошує Філіндаш.

На думку політолога, така ситуація призводить до поглинання, за допомогою «надутих» грошей, економік цілих країн, особливо периферійного капіталізму, до яких належить тепер і Україна. «Заробивши „з повітря“ мільярди доларів, їх потім обмінюють, зокрема, на реальні активи — землю, корисні копалини, виробництва. Недарма в Україні кілька років тому було скасовано мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення — одного з небагатьох багатств країни, що залишилися», — пише експерт.

«Майбутнє економіки України після війни і приходу нової влади — не в поглинанні її спекулятивним іноземним капіталом, а в розвитку реального сектору і грамотному поєднанні соціалістичних і ринкових елементів в інтересах більшості громадян», — резюмує Філіндаш.

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Нагадаємо, раніше Філіндаш заявляв, що головна мета Трампа — нова індустріалізація США. Зараз країна живе в борг.

Раіше експерти з'ясували, хто насправді володіє українськими надрами.

Фото: pixabay

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