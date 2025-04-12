США висунули більш суворі умови в угоді про ресурси з Україною

Українська делегація 12 квітня прибула у Вашингтон для нового раунду переговорів щодо угоди, яка дасть Сполученим Штатам значну частку в природних ресурсах України. Цей візит став останнім поворотом у багатомісячній сазі, в якій Київ і Вашингтон торгуються щодо угоди, пише The New York Times.

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Ці переговори стануть першою особистою зустріччю з того часу, як Білий дім представив переглянутий проєкт угоди. В ньому Трамп відродив жорсткі вимоги, які Київ раніше відхилив, фактично повернувши все на початкову точку. Переговори у Вашингтоні, які триватимуть два дні, будуть здебільшого технічним характером і не братимуть участі високопосадовців, повідомили в Києві.

Українську делегацію очолює заступник міністра економіки з питань торгівлі Тарас Качка. До її складу також входять представники міністерств економіки та юстиції. Білий дім не надав подробиць переговорів. Нова пропозиція, розглянута The New York Times, повертається до початкової вимоги Трампа, щоб Україна відшкодувала Сполученим Штатам мільярди, які вона отримала у вигляді військової та фінансової допомоги після вторгнення росії три роки тому.

Згідно з проєктом, Україна, як і в попередніх пропозиціях, повинна буде внести половину своїх доходів від розробки природних ресурсів, включаючи важливі мінерали, нафту і газ, а також відповідну інфраструктуру, таку як порти та трубопроводи, до контрольованого США інвестиційного фонду. Прибутки від фонду будуть реінвестовані в українські проєкти природних ресурсів, хоча точна частка такого прибутку залишається неясною. Новий проєкт також повторює попередні версії, пропускаючи будь-яку згадку про гарантії безпеки для України. Нагадаємо, на цьому положенні Київ довго наполягав і його вдалося включити в проєкт минулого місяця, але Вашингтон довго опирався.

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Нова пропозиція містить суворіші умови, ніж попередні проєкти: Вашингтон вимагатиме весь прибуток від фонду, доки Київ не поверне принаймні еквівалент допомоги США, отриманої під час війни, плюс 4 відсотки річних.

Сполучені Штати також збережуть «право першої пропозиції» щодо нових проєктів і право вето на продаж українських ресурсів третім країнам. І в перший рік дії угоди Україні буде заборонено пропонувати будь-які інвестиційні проєкти третім сторонам з кращими фінансово-економічними умовами, ніж ті, що пропонуються США. Фонд буде контролюватися Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку, урядовою агенцією США, відповідальною за інвестиції в компанії та проєкти за кордоном. Агентство призначить трьох членів правління (в той час, як в Україні буде лише два) і буде контролювати кожен проєкт, куди інвестуються доходи від фонду.

Вимоги, які Києву вдалося усунути раніше — щоб Вашингтон зберіг контроль над фондом і щоб Україна відшкодувала минулу допомогу США — знову з’явилися в останній пропозиції. Зникли й гарантії безпеки.

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Чиновники в Києві кажуть, що вважають нові вимоги стартовою пропозицією для подальших переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що будь-яка майбутня угода має бути взаємовигідною та не повинна ставити під загрозу вступ України до Європейського Союзу через надання преференцій американському бізнесу.

Тим часом Київ хоче отримати консультаційні послуги щодо угоди з корисними копалинами та «захисту національних інтересів України». На сайті уряду зазначено, що на наймання консультантів з відповідним досвідом виділено 2,7 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про скандальну заяву спецпредставника Трампа Кіта Келлога, який запропонував розділити Україну «по Дніпру».

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