Дуже швидко одружився і розлучився: Міша Крупін вразив відвертістю

Популярний співак та військовий Міша Крупін, який за довгий час вперше вийшов на звʼязок, вразив своєю відвертістю. На сторінці у соціальній мережі артист розповів, як саме створювався його новий музичний альбом, який він назвав «Всесвіт Крупіна». Виявилося, що під час роботи над ним Міша встиг закохатися у дівчину, одружитися, а потім розлучитися. Кажуть, що саме ця історія надихнула Крупіна на створення чергового хіта — «Чорна сукня».

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«Ще трішки про себе і про мій альбом, — поділився музикант своїми думками. — Лише декілька людей знає, як це відбувалося і що зі мною відбувалося. Тож я вам розповім. Я познайомився з дівчиною, з якою дуже швидко одружився і так само швидко розлучився. Я дуже вдячний всім, хто мене в цей час підтримував».

Крупін подякував за натхнення при створені «Чорної сукні», дизайнерам обкладинки та музикантам. Підписники оцінили новий альбом та поділилися своїми враженнями.

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«Ви неймовірні! — написали у коментарях. — Кожна пісня — це любов».

«Підтримка завжди важлива, а особливо у створенні прекрасного», — вважають дописувачі.

«Дякую, Міша, за те, що ти зараз робиш для нашої країни, — відповіли на допис. — Кайфую від твого нового альбому».

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«Дякую за такий щирий альбом», — підтримали музиканта.

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