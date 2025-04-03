«Як я виглядаю»: популярний співак та військовий вперше за довгий час вийшов на звʼязок (фото)

Популярний співак, лідер гурту «Корупція», який припинив своє існування під час повномасштабного вторгнення, та військовий Михайло Крупін звернувся до шанувальників. Перебуваючи на лінії фронту, артист повідомив, що у нього все добре.

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Відомо, що на початку року Михайло прийняв присягу та вступив до лав Збройних сил України. Артист провів свій сольний концерт на початку березня, повідомивши, що він єдиний у 2025 році. На своїй сторінці у соціальній мережі співак вийшов на звʼязок вперше за довгий час.

«Друзі, всім привіт, — звернувся Михайло до підписників. — Якщо ви раптом забули, як я виглядаю, я виглядаю ось так от. В мене все добре, я сповнений оптимізму. Намагаюся писати пісні, і це виходить. А ви, мої любимі підписники, продовжуйте донатити та вірити в Збройні Сили нашої країни. Обійняв всіх, ваш Міша Крупін».

"В мене все добре, я сповнений оптимізму", - написав співак

Раніше Святослав Вакарчук розповів про гроші, зароблені під час військової служби.

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