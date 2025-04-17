Дівам варто виявити уважність до дрібниць, а Скорпіонам бажано не перенапружуватися: гороскоп на п'ятницю, 18 квітня

У п'ятницю, 18 квітня, в життя багатьох людей увірвуться не найприємніші події, адже планети вишикувалися в досить загрозливу конфігурацію. Втім, для українців, які понад 3 роки протистоять жорстокому ворогові попри труднощі та поневіряння, ці виклики можуть стати майже непомітними.

ВІДЕО ДНЯ

Чого чекати від останнього робочого дня тижня, пише відомий ресурс із гороскопами.

Овен

П'ятниця подарує можливість видихнути. Зірки радять звернути увагу на власні потреби і дозволити собі трохи більше відпочинку. Однак влаштовувати заспокійливий шопінг поки що не варто.

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Телець

Сьогодні ви зможете продемонструвати висоти переконливості, що обов'язково буде оцінено по заслугах. Однак протягом дня можливі стрімкі перепади настрою — намагайтеся тримати себе в руках.

Близнюки

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Ви відчуєте приплив натхнення та бажання щось змінити. Наважтеся на це — сьогодні ваші ідеї знайдуть свою підтримку з несподіваного боку. Крім того, день є сприятливим для коротких поїздок.

Рак

Зберігайте внутрішню рівновагу, особливо у питаннях, що стосуються сім'ї чи домашнього затишку. Нові знайомства через друзів або в соцмережах виявляться дуже корисними — з вами поділяться цікавими фінансовими ідеями.

Лев

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У справах нарешті з'явиться можливість зробити важливий крок уперед, на який ви так і не наважилися досі. Заплановані публічні заходи (виступи, презентації, переговори) з користю для вашої кар'єри.

Діва

Вам варто виявити уважність до дрібниць та деталей. Схильність представників вашого знака до постійного аналізу своїх дій цього разу іграє на руку. Момент сприяє плануванню бюджету, наведенню ладу, укладенню договорів.

Терези

Важливо виявити ініціативу, особливо у сфері особистих стосунків. На роботі вас можуть попросити стати медіатором — із цим завданням ви чудово впораєтеся. Наприкінці дня побалуйте себе шопінгом чи сесією у спа-салоні.

Скорпіон

День вимагатиме дбайливого ставлення до себе. Тому не перенапружуйтесь і по можливості уникайте конфронтації, особливо з колегами. Деякі несподівані події допоможуть переосмислити життєву позицію.

Стрілець

У вас, напевно, з'являться нові ідеї, і не тільки ділові. Це чудовий момент для роботи в команді, в якій вам буде відведено роль наставника. В особистому житті знадобиться ухвалити якесь рішення, проте діяти радикально буде не найкращим варіантом.

Козеріг

Сьогодні ви налаштовані на результат — і він не забариться. Особливо вдалим виявиться вирішення професійних питань та відповідні контакти з керівництвом. Якщо у відносинах з близькою людиною у вас виникли тертя — настав час все виправити.

Водолій

П'ятниця відкриє перед Водоліями нові горизонти, тож якщо ви давно планували почати вивчати щось нове — дійте. Важливо лише не втрачати почуття міри — тоді ваш день пройде яскраво та залишить приємне враження.

Риби

Ваш день виявиться насиченим емоціями, особливо у романтичній сфері. Будьте готові до зустрічі з «колишніми», у спілкуванні з якими ви відчуєте ілюзію повернення колишніх почуттів. Не спокушайтеся — все далеко не так, як здається.

А кому пощастить із грошима до кінця квітня, читайте у «ФАКТАХ».

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