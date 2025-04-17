Представники деяких знаків Зодіаку до кінця тижня скажуть «бувайте» всім проблемам і почнуть здобувати великі перемоги.



А чого чекати від п'ятниці, завтрашнього дня, розповідає розклад за картами Таро, який публікує УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Колісниця»

Завтра вам доведеться рухатися вперед, незважаючи на можливі перешкоди. Карта вказує на силу волі і контроль над ситуацією. Головне — зберігати курс, навіть якщо обставини перевірятимуть вас на міцність.

Телець — «Четвірка Пентаклів»

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Завтра може виникнути бажання утримати все під контролем. Карта застерігає: не варто зациклюватися на матеріальному. Іноді, щоб отримати більше, потрібно відпустити те, за що ви тримаєтеся занадто міцно.

Близнюки — «Паж Жезлів»

Завтра ви отримаєте заряд натхнення і бажання діяти. Карта обіцяє нові починання, цікаві ідеї та можливість дізнатися щось важливе. Слідкуйте за знаками — вони виведуть вас у потрібний напрямок.

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Рак — «Місяць»

Завтра буде днем, коли багато що може здатися не таким, яким здається на перший погляд. Карта Місяць закликає вас довіряти інтуїції і не піддаватися ілюзіям. Не робіть поспішних висновків — дайте подіям розкритися.

Лев — «Сонце»

Удача і втіха супроводжуватимуть вас протягом дня. Завтра ви відчуєте прилив сил і натхнення. Карта обіцяє ясність, радість і світлі події — не приховуйте свою щирість і світло.

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Діва — «Вісімка Пентаклів»

Завтра буде сприятливим днем для зосередженої роботи. Карта вказує на те, що ваші зусилля зараз особливо цінні. Все, що ви робите з любов'ю і увагою до деталей, принесе плоди.

Терези — «Закохані»

Завтра ви опинитеся перед вибором, який вимагатиме від вас щирості й вірності собі. Це може стосуватися стосунків, роботи або навіть внутрішнього стану. Робіть вибір серцем — воно знає відповідь.

Скорпіон — «П'ятірка Мечів»

Карта попереджає про можливі конфлікти або ситуації, де перемога може виявитися занадто дорогою. Завтра важливо вибирати не боротьбу, а мир. Іноді поступка — це шлях до більшої внутрішньої рівноваги.

Стрілець — «Колесо Фортуни»

Завтра все може змінитися в один момент. Карта вказує на несподівані повороти і шанс вийти на новий рівень. Дозвольте собі прийняти зміни — вони відкриють перед вами перспективи, про які ви навіть не підозрювали.

Козеріг — «Імператор»

День пройде під знаком дисципліни і структури. Карта закликає вас до чіткого плану і впевнених кроків. Ви зможете вирішити важливі питання, якщо виявите твердість і не піддастеся хаосу.

Водолій — «Зірка»

Надія, натхнення і світлий погляд у майбутнє — ось що принесе вам завтрашній день. Карта Зірка нагадує: ви рухаєтеся в правильному напрямку, навіть якщо не все очевидно зараз. Вірте — ви ближче до мети, ніж думаєте.

Риби — «Верховна Жриця»

Завтра краще слухати, ніж говорити. Карта радить довіритися внутрішньому знанню і бути уважними до невидимих деталей. Можливо, саме мовчання і спостереження допоможуть вам зрозуміти суть того, що відбувається.

А кому карти зовсім скоро подарують велике диво, читайте у «ФАКТАХ».

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