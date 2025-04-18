Елегантна без зусиль: Андре Тан склав образи для Великодня
Відомий дизайнер Андре Тан, який показав найідеальніші образи весни, запропонував декілька святкових образів для Великодня. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре поділився світлинами та думками, у якій одежі краще зустріти та провести цей день.
«Що вдягти на Великдень, щоб виглядати святково, але небанально? — звернувся Тан до своїх підписників. - Зібрав кілька ідей образів — стильних, комфортних і ненудних!»
За думкою Тана, легко та вільно можна почуватися у штанах «палаццо» та сорочці.
«Брюки з легкої тканини, сорочка з фактурного матеріалу — і ти не „просто зручно вдягнена“, а елегантна без зусиль, — написав дизайнер. — Блакитний денім — дуже вдала ідея на Великдень. Щоб зробити його святковим, додай сумку у світлому або пастельному відтінку, хустку на волоссі чи цікаву прикрасу».
Тан рекомендує серед образів і сукні у пастельних тонах — мʼятному, пудровому, бежевому. Серед прикрас — вибирати «з історією», а у відтінках надавати перевагу монохрому.
Підписники подякували дизайнеру за поради та поділилися своїм баченням образів на свята.
«Все чудово, але все ж таки джинси», — додали у коментарях.
«На Великдень одягну лише вишиванку», — написали у відповідь.
«Все чудово, але хочеться миру», — виказали головне побажання підписники.
Раніше дизайнер давав поради щодо найкращої інвестиції весняного сезону.64
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