Елегантна без зусиль: Андре Тан склав образи для Великодня

Відомий дизайнер Андре Тан, який показав найідеальніші образи весни, запропонував декілька святкових образів для Великодня. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре поділився світлинами та думками, у якій одежі краще зустріти та провести цей день.

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«Що вдягти на Великдень, щоб виглядати святково, але небанально? — звернувся Тан до своїх підписників. - Зібрав кілька ідей образів — стильних, комфортних і ненудних!»

За думкою Тана, легко та вільно можна почуватися у штанах «палаццо» та сорочці.

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«Брюки з легкої тканини, сорочка з фактурного матеріалу — і ти не „просто зручно вдягнена“, а елегантна без зусиль, — написав дизайнер. — Блакитний денім — дуже вдала ідея на Великдень. Щоб зробити його святковим, додай сумку у світлому або пастельному відтінку, хустку на волоссі чи цікаву прикрасу».

Тан рекомендує серед образів і сукні у пастельних тонах — мʼятному, пудровому, бежевому. Серед прикрас — вибирати «з історією», а у відтінках надавати перевагу монохрому.

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Підписники подякували дизайнеру за поради та поділилися своїм баченням образів на свята.

«Все чудово, але все ж таки джинси», — додали у коментарях.

«На Великдень одягну лише вишиванку», — написали у відповідь.

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«Все чудово, але хочеться миру», — виказали головне побажання підписники.

Раніше дизайнер давав поради щодо найкращої інвестиції весняного сезону.

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