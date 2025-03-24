Можна мати у шафі з десяток різних плащів та курток, але вважати, що все це «не те». Наприклад, щось повнить, щось застаріло, щось не поєднується із взуттям та сумкою.

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А можна купити короткий тренч чорного або бежевого кольорів — і ви завжди виглядатимете стильно. Ця річ прослужить вам не один сезон і навіть не два, але, звичайно, за умови акуратного носіння. Такий тренч чудово поєднується з джинсами та будь-яким чорним низом — брюками чи спідницею. Він зручний, якщо ви за кермом. І просто ідеальний під час зміни погоди: одягли — зняли — і немає проблем. Такий тренч навесні вам знадобиться у подорожі. Він не займе багато місця у багажі.

Цього сезону модний також коричневий тренч, оскільки відтінок «мокко мус» оголошений кольором року.

Вибираючи тренч, звертайте увагу на якість, а також на те, як він сидить на вас. Фасонів коротких тренчів дуже багато — серед них обов'язково знайдеться той, який вам сподобається. Відразу продумайте, з чим його поєднуватимете.

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Раніше дизайнер Андре Тан назвав тренди весняного верхнього одягу.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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