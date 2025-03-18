«Це круто»: дизайнер показав найактуальніші образи весни

Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав головні кольори сезону, поділився ідеями актуальних образів для весняного періоду. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши фото з улюбленими поєднаннями речей.

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«Такі от весняні практичні ідеї образів — вони прості, стильні та зручні — все, як ви любите!» — написав Андре.

За думкою Тана, найпростіший спосіб мати стильний вигляд — це обрати тотальний джинсовий образ.

«Джинси + сорочка з деніму в будь-якому відтінку = ідеальний трендовий аутфіт, — написав Андре. — Також раджу придивитися до джинсових суконь та спідничок, це дуже стильно!»

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Щоб підкреслити жіночність та впевненість, дизайнер рекомендує поєднувати мініспідницю, чоботи, топ та піджак.

«Насправді дуже легко збирається, а виглядає дуже цікаво та грайливо!» — наголосив Тан.

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Дизайнер запевняє, що у світлому брючному костюмі завжди виглядатимеш «дорого та свіжо».

«Джинси, приталений жакет і топ, — радить Тан. — Замість джинсів можна взяти й спідницю, брюки чи навіть сукню — головне, щоб силует залишався збалансованим. І авжеж, приталений жакет, обирайте моделі, які будуть підкреслювати ваш силует!»

«Максіспідниця, бомбер та ботильйони, — наголошує дизайнер. — Поєднання, яке точно не залишить тебе непоміченою. Це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони завершують образ з ноткою елегантності».

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Підписники подякували дизайнеру за поради й додали свої зауваження.

«Завжди обожнювала брючні костюми», — поділилися враженнями.

«Нарешті мої улюблені кольори та образи», — написали у коментарях.

«Спідниця максі — це круто, але не на всі типи фігур», — зауважили у мережі.

Раніше «ФАКТИ» писали про головний тренд 2025-го року.

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