«Це круто»: дизайнер показав найактуальніші образи весни
Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав головні кольори сезону, поділився ідеями актуальних образів для весняного періоду. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши фото з улюбленими поєднаннями речей.
«Такі от весняні практичні ідеї образів — вони прості, стильні та зручні — все, як ви любите!» — написав Андре.
За думкою Тана, найпростіший спосіб мати стильний вигляд — це обрати тотальний джинсовий образ.
«Джинси + сорочка з деніму в будь-якому відтінку = ідеальний трендовий аутфіт, — написав Андре. — Також раджу придивитися до джинсових суконь та спідничок, це дуже стильно!»
Щоб підкреслити жіночність та впевненість, дизайнер рекомендує поєднувати мініспідницю, чоботи, топ та піджак.
«Насправді дуже легко збирається, а виглядає дуже цікаво та грайливо!» — наголосив Тан.
Дизайнер запевняє, що у світлому брючному костюмі завжди виглядатимеш «дорого та свіжо».
«Джинси, приталений жакет і топ, — радить Тан. — Замість джинсів можна взяти й спідницю, брюки чи навіть сукню — головне, щоб силует залишався збалансованим. І авжеж, приталений жакет, обирайте моделі, які будуть підкреслювати ваш силует!»
«Максіспідниця, бомбер та ботильйони, — наголошує дизайнер. — Поєднання, яке точно не залишить тебе непоміченою. Це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони завершують образ з ноткою елегантності».
Підписники подякували дизайнеру за поради й додали свої зауваження.
«Завжди обожнювала брючні костюми», — поділилися враженнями.
«Нарешті мої улюблені кольори та образи», — написали у коментарях.
«Спідниця максі — це круто, але не на всі типи фігур», — зауважили у мережі.
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