Скандальний футболіст, який грав в одній лізі з Мессі, загинув після падіння з 11-го поверху (фото)

Футболіст цілої низки клубів та збірної Габону 28-річний Аарон Бупендза, який захищав у поточному сезоні кольори китайського «Чжецзян Профешнл», загинув за загадкових обставин, повідомляє офіційний сайт клубу з Піднебесної. Раніше в Греції футболіст живцем згорів в авто.

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За даними ЗМІ, нападник Бупендза пішов з життя після падіння з балкона власної квартири на 11-му поверсі в Китаї. Точна причина смерті невідома, але передбачається, що падіння сталося внаслідок суїциду чи нещасного випадку. Також існує версія про вбивство Аарона братом під час сварки, оскільки його брат у момент трагедії перебував у квартирі Аарона. За день до смерті форвард був відсутній на тренуванні «Чжецзян Профешнл». Представники клубу намагалися зв'язатися з ним, але він не відповідав на повідомлення та дзвінки.

Габонець, який виступав за багато команд по всьому світу, за свою кар'єру забив 96 голів у 218 матчах (чотири м'ячі в шести поєдинках за «Чжецзян»). На полі він був силою, на яку доводилося зважати, але нефутбольні проблеми заважали його прогресу.

Виступаючи в одній лізі з легендарним Ліонелем Мессі — американській MLS за «Цинциннаті», Бупендза минулого року потрапив у скандал. Йому навіть загрожувало ув'язнення після появи у відвертому сексуальному відео. Законодавство Габона забороняє розповсюдження будь-яких порнографічних матеріалів під загрозою великого штрафу та ув'язнення строком до п'яти років. На своє виправдання футболіст заявив, що став об'єктом шантажу після того, як у листопаді 2023 року в нього вкрали телефон.

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А ще раніше форвард «Цинциннаті» побився в барі з професіональним боксером Куашоном Толером, який у бійці зламав йому щелепу і вивів його з ладу на два місяці. Торік у серпні він пропустив кілька тренувань, навіть не вибачившись. У результаті терпець клубу урвався, і Бупендза подався до Китаю, щоб заробити грошей.

Додамо, що в сезоні-2020/2021 Аарон Бупендза, виступаючи за «Хатайспор», забив 22 м'ячі і став найкращим бомбардиром чемпіонату Туреччини. Також він встиг пограти за команди з Габону, Франції, Португалії, Катару, Саудівської Аравії, США та Румунії. У складі збірної Габона нападник провів 35 матчів та забив 8 м'ячів. Свого часу інтерес до футболіста виявляли київське «Динамо» і донецький «Шахтар».

Аарон Бупендза (ліворуч) грав за збірну Габона разом із знаменитим форвардом П'єром-Емеріком Обамеянгом (у центрі)

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст та тренер загинув у страшній ДТП.

Фото із соцмереж

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