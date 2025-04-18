Курсантам підвищать стипендії з 1 травня: скільки вони отримуватимуть

Минулого року Кабмін встановлював винагороду курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) в розміні 2 350 гривень, а невдовзі їм мають підвищити стипендії.

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Як повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, відповідна урядова постанова вже ухвалена, вона набуде чинності з 1 травня. Цю інформацю підтвердив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Так, стипендія складатиме 8 тисяч грн. У курсантів, які на останньому курсі навчатимуться на відмінно, виплати складатимуть 20 тисяч гривень. Стільки ж платитимуть курсантам під час проходження практики.

Нагадаємо, що нещодавно уряд ухвалив постанову, згідно з якою родичі бійців, що загинули в російському полоні, отримуватимуть одноразову компенсацію як і родини, чиї рідні-військові загинули на полі бою.

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Фото Pixabay

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