Курсантам підвищать стипендії з 1 травня: скільки вони отримуватимуть
Минулого року Кабмін встановлював винагороду курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) в розміні 2 350 гривень, а невдовзі їм мають підвищити стипендії.
Як повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, відповідна урядова постанова вже ухвалена, вона набуде чинності з 1 травня. Цю інформацю підтвердив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Так, стипендія складатиме 8 тисяч грн. У курсантів, які на останньому курсі навчатимуться на відмінно, виплати складатимуть 20 тисяч гривень. Стільки ж платитимуть курсантам під час проходження практики.
Нагадаємо, що нещодавно уряд ухвалив постанову, згідно з якою родичі бійців, що загинули в російському полоні, отримуватимуть одноразову компенсацію як і родини, чиї рідні-військові загинули на полі бою.
Фото Pixabay87
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