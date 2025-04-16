Родичам загиблих у полоні військових хочуть виплачувати 15 мільйонів — як за загибель у бою

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює механізми виплат грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, положення, які стосуються отримувачів виплат бійця у разі його потрапляння в полон.

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«Кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця», — повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, ці зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах, або визнані безвісно відсутніми.

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Тим часом уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомила про проєкт закону, що був зареєстрований у парламенті, який спрямований на підтримку родин бійців, які загинули в полоні.

«Згідно із проєктом закону щодо внесення змін до Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“, родини закатованих, убитих і померлих у полоні військовослужбовців матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн грн, яка також передбачена в разі загибелі у бойових діях. Причому запропоновані зміни до закону передбачають таку виплату й тим родинам, рідні яких загинули в полоні раніше, до моменту набрання чинності новою нормою», — зазначила вона та додала: «Перебування в полоні, за винятком підтвердженої самовільної здачі в полон, є продовженням військової служби. Загибель у полоні так само пов’язана із захистом Батьківщини, як і загибель на полі бою. Тому цілком справедливо й логічно надати родинам військових, які загинули в полоні, таке саме право на одноразову грошову виплату, як і в родин військових, які загинули, захищаючи Батьківщину».

Нагадаємо, що раніше уряд дозволив родичам полонених та зниклих безвісти захисників України користуватися їхніми пільгами.

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Фото Pixabay

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