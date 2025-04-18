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Мінус 100 євро: українські біженці у Німеччині втрачають частину допомоги від уряду — кого це стосуватиметься

13:22 19 квітня 2025
Українські біженці у ФРН. Фото з сайту https://visitukraine.today/

Квітень став місяцем помітних змін для українських біженців у цілій низці європейських країн. І однією з найбільш неприємних стало зниження на 100 євро допомоги для українських біженців у Німеччині, які прибули в цю країну після 1 квітня 2025 року.

Про це повідомляє сайт Deutsche Welle, посилаючись на текст коаліційної угоди майбутнього уряду ФРН. Згідно з ним біженці, які прибули після 1 квітня, мають знову отримувати допомогу згідно із законом про шукачів притулку, якщо вони малозабезпечені, що доводять у рамках послідовних і однакових у всіх федеральних землях майнових перевірок.

На практиці це означає, що українці, які прибули після 1 квітня, отримуватимуть лише мінімальне грошове забезпечення для покриття базових потреб — 460 євро на особу, причому не грішми, а ваучерами для розрахунку за продукти та побутові товари (Bezahlkarte). Нині ці ваучери замість грошей використовують тільки поодинокі громади, але ХДС/ХСС хочуть зробити їх стандартною практикою по всій країні. Щоправда, українці продовжать отримувати тимчасовий захист негайно і не зобов'язані доводити в індивідуальному порядку, що у них є підстави для захисту від війни або переслідувань, як біженці, наприклад, із Сирії, Іраку або Афганістану.

Українські біженці, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року, як і німецькі безробітні продовжать отримувати базову соціальну допомогу — 564 євро, причому не ваучерами, а грошима на банківський рахунок.

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Раніше стало відомо про те, що українку обікрали в Брюсселі, але дізнавшись про це злодій не тільки повернув вкрадене, а й додав свої гроші.

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Мінус 100 євро: українські біженці у Німеччині втрачають частину допомоги від уряду — кого це стосуватиметься

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