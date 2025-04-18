Данські військові навчатимуться в Україні: росія погрожує вважати їх «законними цілями»

В Україну планують відправити кілька команд данських військових. Про це заявив головнокомандувач сухопутних військ і генерал-майор Пітер Бойсен телеканалу TV 2, пише nyheder. Нагадаємо, що Данія постійно допомагає Україні протистояти росії.

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Кількість не встановлено, а програми остаточно не визначені, але головнокомандувач каже, що планується, що і інструктори, і оперативні групи відвідуватимуть курси тривалістю від одного до двох тижнів, які почнуться якнайшвидше. Можливо вже цього літа.

«Ми відправляємо кілька команд, щоб подивитися, який досвід отримали українці. Тож ті, хто працюватиме з ними щодня, а не лише я, отримають цей досвід, — каже він, додаючи, що на ударні безпілотники припадає понад 70 відсотків втрат російських військ. — Наші не будуть брати активну участь у війні. Вони мають набути досвіду, і це відбувається на запрошення мого колеги, командувача української армії».

З моменту широкомасштабного вторгнення росії в Україну трохи більше трьох років тому точилася гаряча дискусія про те, чи доповнювати збройову підтримку західними солдатами на місцях. Неодноразово повідомлялося, що в Україні були спецпризначенці та інструктори зі зброї. І саме зараз обговорюється, чи повинні європейські країни НАТО внести миротворчі сили до можливої мирної угоди.

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Але поки що західні війська в Україні вважалися остаточною червоною лінією. Тому у російського посольства в Копенгагені викликає обурення те, що Збройні сили Данії тепер планують відправити солдатів у тренувальний табір в Україні.

«Відправка данських військових в Україну, в тому числі для вивчення бойового досвіду, все глибше втягує Данію в конфлікт в Україні та провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію, — йдеться у письмовому коментарі посла Володимира Барбіна TV 2. — Це рішення Копенгагена суперечить нинішнім спробам досягти політико-дипломатичного вирішення конфлікту в Україні. Військові об’єкти, включаючи штаби, навчальні та навчальні центри, а також місця дислокації військового персоналу та військової техніки, як у глибині української території, так і на лінії фронту, є законною ціллю для збройних сил росії».

Головнокомандувач армії Петер Бойсен наголошує, що датські солдати будуть беззбройними та розташованими далеко від фронту.

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«Їм доведеться відвідувати курси далеко від лінії фронту, наприклад, у Львові на заході України. І якщо буде ракетний удар, то в українців справді хороші системи оповіщення і хороші укриття. Я сам був в одному з них у Києві», — зауважив командувач.

Розвідувальний полк у казармах Варде очікує подальших поставок кількох сотень нових безпілотників протягом найближчих місяців. В інших місцях армія прикриває злітно-посадкові смуги, щоб захистити їх від повітряних атак. Ведуться й інші фортифікаційні роботи із захисту від атак безпілотників. Таким чином, значна частина армії перенавчається на бойові технології з України.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробляють надважливі летючі авіаносці.

На фото у заголовку головнокомандувач сухопутних військ Пітер Бойсен перевіряє нові окуляри для управління ударними дронами. Фото TV 2

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