Європа сподівається перетворити Україну на «сталевого дикобраза»: як це має бути
Перемир'я між росією та Україною залишається віддаленою перспективою, і Європа повільно просувається до створення «сил заспокоєння», які допоможуть його підтримати. Американська військова допомога зменшується і незабаром взагалі припиниться, якщо її не поновить Дональд Трамп, що малоймовірно. Найкращий спосіб гарантувати безпеку Україні, кажуть її прихильники, — це забезпечити, щоб вона була озброєна до зубів, незалежно від того, буде припинення вогню чи ні. З цією метою нещодавно Європейська комісія окреслила «стратегію дикобраза» для України, що складається з двох частин, пише The Economist.
Насамперед Європа закупить більше боєприпасів і систем озброєння для України, в тому числі критично важливі ракети для протиповітряної оборони. Також вона стимулюватиме власну оборонну промисловість України, що називається «найефективнішим і найекономнішим способом підтримки військових зусиль України».
Цей план є дітищем Каї Каллас, колишньої прем'єр-міністерки Естонії, яка зараз є головним дипломатом Європейського союзу. Вона хоче подвоїти військову допомогу Україні цього року до 40 млрд євро (44 млрд доларів).
Минулого року українські збройові компанії виробили озброєння на суму $ 10 млрд, згідно з березневим звітом Українського інституту майбутнього (УІМ). Це втричі більше, ніж у 2023 році, і вдесятеро більше, ніж у 2022 році. Цього року виробництво становитиме близько 15 мільярдів доларів, але сектор має потенціал для виробництва на близько 35 мільярдів доларів. Стримувальним фактором є лише брак коштів, з якими можуть допомогти союзники.
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Україна планує виробити 5 мільйонів дронів типу fpv, які домінують на полі бою (минулого року було 2 мільйони). Вона має на меті створити 30 000 більших дронів дальнього радіуса дії, які можуть завдавати ударів в глибині росії. А Володимир Зеленський поставив за мету створити 3 000 сучасних крилатих ракет з дальністю польоту 1000 км. Україна також випробовує свої власні балістичні ракети на російських цілях, вони надзвичайно швидкі, й тому їх важче перехопити. Фабіан Гофман, експерт з ракетних технологій, вважає, що ці цифри для великих ракет можуть бути амбітними.
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Інновації зробили українські технології радіоелектронної боротьби передовими. Ніко Ланге, колишній чиновник Міністерства оборони Німеччини, вважає, що її можливості зараз випереджають як російські, так і західні системи.
Україна також нарощує виробництво традиційних озброєнь. Минулого року вона відправила на фронт понад 2,5 мільйона артилерійських і мінометних снарядів завдяки партнерству з норвезькою компанією Nammo і франко-німецькою фірмою knds.
Проте існують значні прогалини в тому, що Україна може виробляти, що робить спільні підприємства з європейськими та американськими фірмами життєво важливими. Шасі для бронетехніки, необхідної для доставки військ на передову, все ще доводиться імпортувати. Німецький оборонний гігант Rheinmetall нещодавно відкрив перший з двох заводів в Україні для виробництва своєї бойової машини піхоти Lynx.
Іншим важливим завданням є зменшення залежності України від західних систем протиповітряної оборони, особливо американських. Потреба в них настільки велика, що її неможливо задовольнити за рахунок імпорту.
У січні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Україна розробляє систему, здатну збивати балістичні ракети. Спільне підприємство з французькою компанією Thales забезпечить доступ до передових радарів та оптоелектроніки.
Прямим європейським інвестиціям в українські оборонні компанії перешкоджає заплутана правова система країни і низький кредитний рейтинг. Ланге вважає, що інвестиції мають спрямовуватися в динамічніші приватні компанії, а не в державні підприємства.
Ланцюги постачань українських компаній також мають проблеми. Колишній директор з питань політики та планування НАТО Фабріс Потьє занепокоєний їхньою залежністю від китайських комплектуючих для безпілотників. За його словами, Європа повинна забезпечити українців «оптикою, гіроскопами, датчиками і контролерами польоту».
Найшвидший спосіб доставити обладнання до рук українських бійців, на думку майже всіх, — це «данська модель». Україна визначає пріоритети, Данія платить, а данські експерти оцінюють постачальників і контролюють виконання замовлення. Минулого року данці купили 18 гаубиць «Богдана», які одразу ж були передані українським збройним силам. За цим послідувало фінансування безпілотників дальнього радіуса дії та ракетних систем. Фінансування включало 125 млн євро з Данського національного фонду допомоги Україні, 20 млн євро від Швеції, 2,7 млн євро від Ісландії та 390 млн євро у вигляді відсотків, отриманих від заморожених російських активів. 3 квітня Данія пообіцяла виділити ще 264 млн євро. Україна сподівається, що цього року вдасться знайти щонайменше 1 млрд євро для цієї ініціативи.
На жаль, план Каллас розвалився на європейському саміті 20 березня. Дехто звинуватив її в тому, що вона не змогла провести дипломатичну роботу, щоб змусити лідерів домовитися заздалегідь. Зрештою, план був урізаний: 5 мільярдів євро мають бути витрачені на боєприпаси. Але Каллас сповнена рішучості відродити цей план. Якщо їй це не вдасться, Європа відкине найшвидший і найефективніший спосіб для України захистити себе.
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