Європа сподівається перетворити Україну на «сталевого дикобраза»: як це має бути

Перемир'я між росією та Україною залишається віддаленою перспективою, і Європа повільно просувається до створення «сил заспокоєння», які допоможуть його підтримати. Американська військова допомога зменшується і незабаром взагалі припиниться, якщо її не поновить Дональд Трамп, що малоймовірно. Найкращий спосіб гарантувати безпеку Україні, кажуть її прихильники, — це забезпечити, щоб вона була озброєна до зубів, незалежно від того, буде припинення вогню чи ні. З цією метою нещодавно Європейська комісія окреслила «стратегію дикобраза» для України, що складається з двох частин, пише The Economist.

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Насамперед Європа закупить більше боєприпасів і систем озброєння для України, в тому числі критично важливі ракети для протиповітряної оборони. Також вона стимулюватиме власну оборонну промисловість України, що називається «найефективнішим і найекономнішим способом підтримки військових зусиль України».

Цей план є дітищем Каї Каллас, колишньої прем'єр-міністерки Естонії, яка зараз є головним дипломатом Європейського союзу. Вона хоче подвоїти військову допомогу Україні цього року до 40 млрд євро (44 млрд доларів).

Минулого року українські збройові компанії виробили озброєння на суму $ 10 млрд, згідно з березневим звітом Українського інституту майбутнього (УІМ). Це втричі більше, ніж у 2023 році, і вдесятеро більше, ніж у 2022 році. Цього року виробництво становитиме близько 15 мільярдів доларів, але сектор має потенціал для виробництва на близько 35 мільярдів доларів. Стримувальним фактором є лише брак коштів, з якими можуть допомогти союзники.

Україна планує виробити 5 мільйонів дронів типу fpv, які домінують на полі бою (минулого року було 2 мільйони). Вона має на меті створити 30 000 більших дронів дальнього радіуса дії, які можуть завдавати ударів в глибині росії. А Володимир Зеленський поставив за мету створити 3 000 сучасних крилатих ракет з дальністю польоту 1000 км. Україна також випробовує свої власні балістичні ракети на російських цілях, вони надзвичайно швидкі, й тому їх важче перехопити. Фабіан Гофман, експерт з ракетних технологій, вважає, що ці цифри для великих ракет можуть бути амбітними.

Інновації зробили українські технології радіоелектронної боротьби передовими. Ніко Ланге, колишній чиновник Міністерства оборони Німеччини, вважає, що її можливості зараз випереджають як російські, так і західні системи.

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Україна також нарощує виробництво традиційних озброєнь. Минулого року вона відправила на фронт понад 2,5 мільйона артилерійських і мінометних снарядів завдяки партнерству з норвезькою компанією Nammo і франко-німецькою фірмою knds.

Проте існують значні прогалини в тому, що Україна може виробляти, що робить спільні підприємства з європейськими та американськими фірмами життєво важливими. Шасі для бронетехніки, необхідної для доставки військ на передову, все ще доводиться імпортувати. Німецький оборонний гігант Rheinmetall нещодавно відкрив перший з двох заводів в Україні для виробництва своєї бойової машини піхоти Lynx.

Іншим важливим завданням є зменшення залежності України від західних систем протиповітряної оборони, особливо американських. Потреба в них настільки велика, що її неможливо задовольнити за рахунок імпорту.

У січні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Україна розробляє систему, здатну збивати балістичні ракети. Спільне підприємство з французькою компанією Thales забезпечить доступ до передових радарів та оптоелектроніки.

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Прямим європейським інвестиціям в українські оборонні компанії перешкоджає заплутана правова система країни і низький кредитний рейтинг. Ланге вважає, що інвестиції мають спрямовуватися в динамічніші приватні компанії, а не в державні підприємства.

Ланцюги постачань українських компаній також мають проблеми. Колишній директор з питань політики та планування НАТО Фабріс Потьє занепокоєний їхньою залежністю від китайських комплектуючих для безпілотників. За його словами, Європа повинна забезпечити українців «оптикою, гіроскопами, датчиками і контролерами польоту».

Найшвидший спосіб доставити обладнання до рук українських бійців, на думку майже всіх, — це «данська модель». Україна визначає пріоритети, Данія платить, а данські експерти оцінюють постачальників і контролюють виконання замовлення. Минулого року данці купили 18 гаубиць «Богдана», які одразу ж були передані українським збройним силам. За цим послідувало фінансування безпілотників дальнього радіуса дії та ракетних систем. Фінансування включало 125 млн євро з Данського національного фонду допомоги Україні, 20 млн євро від Швеції, 2,7 млн євро від Ісландії та 390 млн євро у вигляді відсотків, отриманих від заморожених російських активів. 3 квітня Данія пообіцяла виділити ще 264 млн євро. Україна сподівається, що цього року вдасться знайти щонайменше 1 млрд євро для цієї ініціативи.

На жаль, план Каллас розвалився на європейському саміті 20 березня. Дехто звинуватив її в тому, що вона не змогла провести дипломатичну роботу, щоб змусити лідерів домовитися заздалегідь. Зрештою, план був урізаний: 5 мільярдів євро мають бути витрачені на боєприпаси. Але Каллас сповнена рішучості відродити цей план. Якщо їй це не вдасться, Європа відкине найшвидший і найефективніший спосіб для України захистити себе.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Німеччині зіставили військовий потенціал росії та європейських країн НАТО.

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